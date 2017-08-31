В казахстанской шахте три человека погибли из-за выброса метана

АСТАНА, 31 авг — РИА Новости. Три человека погибли в результате выброса метана в шахте в Карагандинской области Казахстана, сообщил РИА Новости официальный представитель комитета по чрезвычайным ситуациям МВД республики Руслан Иманкулов.
Он проинформировал, что "по имеющейся на данный момент информации 3 человека без признаков жизни были обнаружены работниками шахты".
"На месте работают специалисты профессиональной военизированной аварийно-спасательной службы комитета индустриального развития и промышленной безопасности министерства по инвестициям и развитию", — заявил он.