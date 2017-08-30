"Коронованные" бордели: в Германии введут знак качества для публичных домов

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. В Федеральном объединении по оказанию сексуальных услуг намерены ввести новую систему оценки немецких борделей с целью повысить качество "домов терпимости", заявила основатель организации Штефани Клее в интервью Sputnik Deutschland.

"Знаки качества есть во многих отраслях. Вы знаете Объединение технического надзора, вы знакомы с системой "звёзд" в гостиничной отрасли. Это то же самое - только в другой области", - сказала Клее. По ее словам, новая система поможет женщинам, работающим в секс-индустрии, "отличать серьезных работодателей от несерьезных".

Объединение выпустило специальный опросник, на основании данных которого присваивается знак качества. Бордели проверяются на соблюдение гигиенических стандартов, наличие отдельных туалетов для женщин и клиентов и запираемых шкафов для сотрудниц заведения, а также на соответствие минимальным стандартам нового закона о защите проституток от 1 июля 2017 года.

Первый знак качества в виде короны организация выдала 24 августа заведению под названием Herz Ass в Розенхайме в Баварии. Публичный дом может получить максимальную оценку из шести корон, если в нем есть джакузи, высококлассное оборудование, посетителям предлагаются блюда и напитки. "То есть всё должно быть так же, как в отеле, когда вы в нем останавливаетесь", - пояснила Клее.

Идея создания знака качества существовала с самого момента основания Федерального объединения по оказанию сексуальных услуг в 2002 году. В дальнейших планах организации - создание собственного аудиторского института.

Роберт Фрикингер, владелец публичного дома под названием X-Carree в Галле в Саксонии-Анхальт, который также претендует на "корону", заявил, что введение нового знака качества "пойдет на пользу девочкам".

Президент Федерального объединения немецкой эротической отрасли из Штутгарта Михаэль Беретин остался недоволен новым знаком качества. "Знак качества не может таким образом функционировать, потому что в объединение входят только некоторые бордели", - заявил он, напомнив также, что его организация ввела похожие стандарты для своих членов еще 12 лет назад.

Клее, однако, отвергла претензии конкурента. По ее словам, критика в этом вопросе может лишь "вводить в заблуждение", так как, по ее опыту, лишь 10% борделей в ФРГ состоят в объединениях подобного рода.

© Public domain Репродукция картины Брансвика Монограммиста "Сцена в публичном доме" © Public domain Репродукция картины Брансвика Монограммиста "Сцена в публичном доме"

Пресс-секретарь католического архиепископства в Берлине Штефан Фернер пояснил Sputnik, что позиция церкви заключается в том, что ни любовь, ни секс нельзя купить. "Однако мы приветствуем любые меры, которые направлены на то, чтобы женщинам в этих заведениях стало лучше. Чтобы не было торговли людьми. Чтобы правовая позиция женщин в таких домах исправилась", - сказал он.