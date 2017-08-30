Посол Турции в Азербайджане рассказал, почему Эрдоган отложил визит в Баку

БАКУ, 30 авг — РИА Новости. Посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал сообщил, что турецкий президент Тайип Эрдоган отложил визит в Баку из-за плотного рабочего графика, передает агентство Sputnik Азербайджан.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что Эрдоган посетит Азербайджан 10-11 сентября для участия в шестом заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Азербайджан-Турция.

Как заявил Озорал журналистам, визит перенесен из-за плотного рабочего графика турецкого лидера. При этом посол не стал рассказывать о деталях, отмечается в сообщении агентства.

Дипломатические отношения между Азербайджаном и Турцией были установлены 14 января 1992 года.