В Стокгольме вручили премию воды за развитие международного водного права

СТОКГОЛЬМ, 30 авг – РИА Новости, Людмила Божко. Стокгольмскую международную премию воды за 2017 год вручили в среду профессору права Тихоокеанского университета США из Сакраменто Стивену Маккафри за его "неоценимый вклад в развитие и поэтапное внедрение международного водного права".

Церемония награждения транслировалась на сайте Стокгольмского международного института воды, отвечающего за присуждение и вручение награды.

Члены призового комитета назвали имя лауреата этого года в марте и пояснили свое решение тем, что профессор считается одним из признанных специалистов в области международного водного права. Он неоднократно выступал в качестве советника по правовым вопросам на многих международных переговорах, касавшихся водных ресурсов, к примеру, в Африке, Азии, Европе и Латинской Америке.

Фонд Стокгольмской премии воды был основан в 1990 году, награда вручается ежегодно с 1991 года ученым, организациям, научным заведениям или предприятиям за вклад в сохранение мировых водных ресурсов, экосистемы и жизни людей.

Из рук короля Швеции Карла XVI Густава профессор из США получил хрустальную скульптуру, призовая сумма составляет 150 тысяч долларов США. Церемония награждения прошла в дни Всемирной недели воды, организуемой в Стокгольме с 1991 года с участием ведущих международных экспертов, политиков и представителей деловых кругов.

В этом году темой дискуссий стали вопросы эффективного использования воды в условиях растущего на нее спроса и в условиях, когда многие регионы сталкиваются с ее нехваткой. Ежегодно форум собирает около трех тысяч участников из 130 стран. Его организует и проводит Стокгольмский международный институт воды, в этом году неделя проходит с 27 августа по 1 сентября.