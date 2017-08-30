Япония и Южная Корея договорились о более жестких мерах в отношении КНДР

ТОКИО, 30 авг — РИА Новости, Ксения Нака. Лидеры Японии и Южной Кореи Синдзо Абэ и Мун Чжэ Ин в телефонном разговоре в среду пришли к единому мнению о тесном взаимодействии для принятия еще более жестких мер в отношении Северной Кореи, о содержании разговора журналистам рассказал заместитель генерального секретаря японского правительства Ясутоси Нисимура.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин назвали пуск ракеты, проведенный КНДР во вторник, провокацией и безрассудством. Они подчеркнули необходимость тесного сотрудничества двух стран, а также взаимодействия с США для проведения через Совет безопасности ООН еще более жестких санкций в отношении Северной Кореи.

Как сообщила администрация президента Муна, в телефонном разговоре со своим японским коллегой он назвал пуск действием, "превышающим провокацию, безрассудством в отношении соседних стран".

Утром во вторник КНДР выпустила ракету, которая пролетев над территорией Японии, через пять минут упала в 1180 километрах от мыса Эримо на Хоккайдо. Общая дальность полета составила 2,7 тысячи километров, полет продолжался 14 минут, максимальная высота составила 550 километров. Ущерба воздушным и морским судам не зафиксировано. Впервые с апреля 2009 года, когда КНДР запустила спутник с ракетой "Тэпходон-2", полет ракеты проходил над территорией Японии.

Военные считают, что выпущенная во вторник ракета с большой долей вероятности была баллистической ракетой "Хвасон-12", а также, что произошло отделение от нее трех частей. На территории Япония сработала система экстренного оповещения J-Alert. В то же время силы самообороны, отслеживавшие полет, не стали сбивать ракету, как не представлявшую опасности для Японии.

Как позже сообщило южнокорейское агентство Рёнхап, КНДР подтвердила, что испытала во вторник баллистическую ракету "Хвасон-12", и на испытании лично присутствовал лидер страны Ким Чен Ын.