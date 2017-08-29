По ком звонит колокол: в Германии разгорелся спор о "наследии Гитлера"

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Немецкий городок Херксхайм-ам-Берг уже несколько месяцев находится в центре внимания общественности. Причина – колокол со свастикой, который, как выяснилось, висит в единственной церкви Херксхайма, сообщает Sputnik Deutschland.

Колокол с нацистским символом и гравировкой "Все для Отечества. Адольф Гитлер" появился в церкви Святого Якоба после пожара 1934 года, но споры вокруг него разгорелись только сейчас.

В мае местная органистка, узнав о колоколе, обратила на него внимание журналистов. Играть свадьбы под звон нацистского колокола – дурной знак, заявила она. Власти города ее возмущения не поняли: колокол исправно звонил на протяжении 80 лет, а новый обойдется слишком дорого – в 50 тысяч евро. К тому же, подчеркнули в администрации, звонит он не по церковным поводам, а лишь отбивает каждую четверть часа.

Общественная дискуссия разгоралась, и городскому совету пришлось принимать решение о дальнейшей судьбе колокола. В понедельник, 28 августа, в Германии ждали его окончательного вердикта, однако совет решил обратиться за дополнительным экспертным заключением. Пока оно не будет готово, колокол останется на своем месте.

Эксперт должен в первую очередь выяснить все юридические тонкости, связанные с законом о защите культурного наследия. Речь при этом идет не о том, чтобы снять колокол, а о том, чтобы сбить с него нацистские символы. Если окажется, что удаление надписи отразится на звучании колокола, его оставят в прежнем виде.

"Таково было бы и мое желание", — признался мэр Херксхайма Рональд Бекер в интервью Sputnik Deutschland.

В городской администрации предлагают относиться к колоколу как к историческому объекту. Совет города принял решение установить рядом с церковью табличку, которая будет предупреждать посетителей о "колоколе Гитлера". Уже нашелся спонсор, готовый оплатить ее изготовление из бронзы или латуни.

Опасений, что церковь станет местом паломничества неонацистов, мэр города не разделяет. "Она закрыта для широкой публики", — пояснил Бекер.

Не единичный случай

Колокола с нацистской символикой не были редкостью в Третьем рейхе. После Второй мировой войны большинство из них были сняты, но все же, по данным экспертов, не менее трех продолжают звонить.

Спустя более 75 лет после смерти Гитлера в Германии остаются следы нацистского наследия. Яркий пример — Мемориальная церковь Мартина Лютера в Берлине, построенная в середине 1930-х. Свастику на ее стенах уничтожили, но убранство по-прежнему напоминает о периоде нацизма: чего стоит одна только люстра в форме "железного креста" или барельеф с головой солдата вермахта. Другой случай – церковь в баварском городке Хоф, на одной из фресок которой изображен человек, напоминающий Гитлера усами и стрижкой.

В городе Тюмлауэр-Ког на севере страны в 2011 году разгорелся скандал из-за "колокола Геринга", установленного на территории мемориала в память павших во Второй мировой войне. В табличке с информацией о колоколе при этом содержался призыв "принять" нацизм как часть немецкой истории, а преступления, совершенные во имя этой идеологии, не упоминались.

В уголовном кодексе ФРГ за использование нацистской символики, приветствий и изображений фюрера предусмотрено наказание: нарушителю может грозить тюремный срок до трех лет. Но несмотря на усилия властей Германии, проявления неонацизма в немецком обществе становятся все более заметными.

Переиздание книги Адольфа Гитлера "Майн кампф", которая в России признана экстремистской, в Германии в 2016 году стало хитом продаж. А в мае этого года выяснилось, что нацистские идеи находят отклик среди немецких военнослужащих — в ходе проверки всех зданий, принадлежащих бундесверу, нацистские символы нашли в нескольких казармах. Поводом же для инспекции стало задержание старшего лейтенанта бундесвера, который из националистических убеждений готовил теракт против беженцев.