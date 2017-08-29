Киев инициирует видеоконференцию контактной группы по Донбассу

КИЕВ, 29 авг — РИА Новости. Киев инициирует проведение 31 августа видеоконференции контактной группы по Донбассу в связи с несоблюдением "школьного перемирия", сообщила во вторник Дарья Олифер — пресс-секретарь представителя Киева на переговорах в Минске, экс-президента Украины Леонида Кучмы.

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины ранее в Минске договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка прекратить огонь и третья — с начала конфликта для того, чтобы обеспечить режим тишины к 1 сентября. Однако продолжают поступать сообщения о нарушениях режима прекращения огня, стороны обвиняют друг друга в обстрелах.

"На 31 августа, в преддверии нового учебного года, украинская сторона инициирует проведение видеоконференции трехсторонней контактной группы (ТКГ). Скайп-встреча ТКГ необходима в связи с тем, что со стороны ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей — ред.) не соблюдается режим прекращения огня, а также с целью призвать представителей ОРДЛО обеспечить беспрепятственный доступ СММ (Специальной мониторинговой миссии) ОБСЕ ко всей территории Донбасса, включая украинско-российскую границу", — написала Олифер на своей странице в Facebook.