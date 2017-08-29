Украинские силовики обстреливают позиции Народной милиции ЛНР

ЛУГАНСК, 29 авг — РИА Новости. Украинские силовики ведут массированный обстрел позиций Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил РИА Новости официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины ранее в Минске договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта для того, чтобы обеспечить режим тишины к 1 сентября.

"ВСУ (вооруженные силы Украины) производят массированный обстрел позиций НМ ЛНР в районе, где ранее была отмечена работа БПЛА (беспилотный летательный аппарат) ВСУ", — сказал Марочко.

По его словам, в 10.25, 12.35, 14.30, 15.20 были зафиксированы обстрелы по территории ЛНР с направления подконтрольного Киеву населенного пункта Крымское в направлении Фрунзе с применением минометов калибра 82 миллиметра, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.