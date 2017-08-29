Лидера партии "Альтернатива для Германии" лишили депутатского иммунитета

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Ландтаг (региональный парламент) немецкой земли Саксония принял решение лишить председателя партии "Альтернатива для Германии" (AfD) Фрауке Петри депутатской неприкосновенности, пишет газета Tagesspiegel со ссылкой на представителя ландтага Кристиана Шульце.

Ранее комиссия по вопросам депутатской неприкосновенности ландтага Саксонии единогласно рекомендовала лишить Петри иммунитета по запросу от прокуратуры Дрездена.

Петри подозревают в даче ложных показаний под присягой комиссии по проверке правильности результатов выборов относительно финансирования избирательной кампании 2014 года. Как отмечает издание, прокуратура около года ведет расследование в отношении депутата.

Лишение Петри депутатского иммунитета снимает препятствия для выдвижения обвинений против нее.

Партия евроскептиков правого толка "Альтернатива для Германии", согласно данным последних опросов, пользуется поддержкой 8% населения страны. В 2013 году AfD не смогла преодолеть 5%-й барьер и не прошла в бундестаг, но рассчитывает на успех на предстоящих в 2017 году парламентских выборах.