Президент Казахстана обеспокоен санкционным противостоянием России и США

АСТАНА, 29 авг – РИА Новости. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил обеспокоенность санкционным противостоянием России и США, нарастанием напряженности между двумя ведущими ядерными государствами.

"Мы обеспокоены ужесточением санкционного противостояния сегодня между США и Россией. Полагаем, что это ведет к нарастанию напряженности между двумя ведущими ядерными государствами в мире, это не может не вселять беспокойства", — сказал Назарбаев в ходе церемония открытия банка низкообогащенного урана (НОУ) МАГАТЭ.

Президент США Дональд Трамп в начале августа подписал закон, предполагающий расширение ряда секторальных санкций против экономики РФ. Закон, в частности, предполагает, что глава государства сможет налагать санкции на лиц, вкладывающих в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно.

При этом в законе отдельно указывается, что США продолжат противодействовать проекту "Северный поток-2". Кроме того, закон сокращает максимальный срок финансирования российских банков, находящихся под санкциями США, до 14 дней, компаний нефтегазового сектора — до 60 дней (сейчас это 30 дней и 90 дней соответственно).

Кроме того, корректируется круг глубоководных и арктических шельфовых проектов, а также нефтегазовых проектов с трудноизвлекаемыми запасами, которым запрещено поставлять оборудование и технологии.