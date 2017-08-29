В Британии назвали пуск северокорейской ракеты "безрассудной провокацией"

ЛОНДОН, 29 авг – РИА Новости. Глава британского МИД Борис Джонсон назвал пуск очередной ракеты КНДР провокацией.

"Возмущен безрассудной провокацией Северной Кореи. Жестко осуждаю последний нелегальный запуск КНДР", — написал Джонсон в своем аккаунте в Twitter.

Outraged at reckless provocation by #NorthKorea. Strongly condemn latest illegal missile launch by #DPRK — Boris Johnson (@BorisJohnson) 28 августа 2017 г.

В ночь на вторник КНДР выпустила ракету, которая, пролетев над территорией Японии, упала в 1180 километрах от мыса Эримо на Хоккайдо. Общая дальность полета составила 2,7 тысячи километров.

Военные Японии считают, что при полете произошло отделение трех ступеней. Ущерба воздушным и морским судам не зафиксировано. Впервые с апреля 2009 года, когда КНДР запустила спутник с ракетой "Тэпходон-2", полет ракеты проходил над территорией Японии. Военные считают, что выпущенная во вторник ракета с большой долей вероятности была баллистической ракетой "Хвасон-12". На территории Японии сработала система экстренного оповещения J-Alert.