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В мире

Проверка готовности: США испытали ядерную бомбу B61-12 без боевого заряда

08:4629.08.2017
(обновлено: 08:52 29.08.2017)
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© Flickr / Kelly MichalsЯдерная бомба B61. Архивное фотоЯдерная бомба B61. Архивное фото
© Flickr / Kelly Michals

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. В США прошли испытания модификации ядерной бомбы B61. В тестах участвовали сотрудники Национального управления ядерной безопасности (НУЯБ) министерства энергетики и представители американских ВВС.

Испытания первой советской атомной бомбы 29 августа 1949
© East News / UIG Art and History
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В61 является основным ядерным оружием стратегических ядерных сил США. Эта бомба представляет собой модификацию ядерного боеприпаса разработки конца 1960-х. Длина снаряда составляет 3,58 метра, вес —320-500 килограмм.

"По расписанию"

Сообщения об испытаниях появились на официальном сайте НУЯБ. По данным ведомства, бомба B61-12 была сброшена с истребителя F-15E восьмого августа на полигоне Тонопа (штат Невада).

В НУЯБ подчеркнули, что бомба не была оснащена ядерными боевыми частями. Во время испытаний американские военные и чиновники оценивали неядерные функции B61-12, а также способность истребителя доставлять оружие.

Испытания прошли в рамках программы продления срока службы B61-12.

Трансляция новостей про лидера КНДР Ким Чен Ына, который провел новые ракетные пуски. 26 августа 2017
© AFP 2017 / Ed Jones
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"Программа по продлению срока службы B61-12 проходит по расписанию и отвечает требованиям национальной безопасности. Эти реалистичные испытания подтверждают правильность дизайна B61-12, когда речь заходит об эффективности системы", — заявил заместитель руководителя НУЯБ по программам обороны Фил Калбос.

По данным НУЯБ, первая производственная единица модификации B61 будет завершена к марту 2020 года.

Ранее сообщалось, что ядерная бомба B61 без боевого заряда была испытана 15 марта на полигоне Неллис (штат Невада). Тогда снаряд доставил к цели истребитель-бомбардировщик F-16.

О новой ракете

Крылатая ракета производства американской компании Lockheed Martin
© AP Photo / Alik Keplicz
Эксперт рассказал, чем опасна новая американская крылатая ракета
В последнее время США активно занимаются обновлением своего ядерного арсенала.

Так, на прошлой неделе стало известно, что корпорации Lockheed Martin и Raytheon создадут новую крылатую ракету, способную нести ядерный заряд. Новое оружие будет установлено на бомбардировщиках дальнего радиуса действий.

Первоначальные контракты рассчитаны на 54 месяца, на разработку планируется выделить 900 миллионов долларов. После этого американские ВВС выберут одну из двух этих компаний для производства тысячи ракет.

"Это оружие позволит модернизировать военно-воздушную часть нашей ядерной триады", — заявила министр ВВС США Хезер Уилсон.

По ее словам, стратегия сдерживания "срабатывает в отношении противников США, которые могут оценивать степень риска".

Джеймс Клэппер. Архивное фото
© AFP 2017 / Saul Loeb
Экс-глава разведки США обеспокоен доступом Трампа к ядерному оружию
При этом ряд экспертов считают, что разработка новой ракеты призвана оказать давление на Россию.

"Здесь самое главное — политический вопрос. Нынешняя американская стратегия силового принуждения предполагает усиление давления на Россию. Обратите внимание, США постоянно пытаются ставить Россию перед выбором, чтобы она сделала шаг назад. Для этого США нужно сохранять контроль над эскалацией, поскольку Россия может предпринять такие действия, которые обесценят это давление", — отметил, в частности, в эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.

Обмен угрозами с Пхеньяном

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время встречи с военными на одном из командных пунктов армии КНДР
© REUTERS / KCNA
Ким Чен Ын обозначил линию фронта, а Майкл Пенс уже в огне
Угроза применения ядерного оружия стала актуальной в начале августа, когда президент США Дональд Трамп раскритиковал Северную Корею.

"Северной Корее лучше больше не угрожать США. Иначе они встретятся с огнём и яростью, которую мир не видел раньше", — заявил американский лидер, общаясь с журналистами.

Слова Трампа стали ответом на слова северокорейских властей, которые пригрозили нанести ракетный удар по острову Гуам, где расположена американская военная база.

Военнослужащая на командном пункте
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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"Периметр": как устроена российская система ответного ядерного удара
"Стратегические силы Корейской народной армии всерьез рассматривают план нанесения одновременного удара четырьмя ракетами средней дальности "Хвасон-12" для сдерживания вражеских сил на основных базах на Гуаме. Ракеты "Хвасон-12" пересекут небо над японскими префектурами Симанэ, Хиросима и Коти. Они пролетят 3356,7 километров за 1065 секунд и попадут в воды в 30-40 километрах от Гуама", — отметил командующий стратегическими силами Корейской народной армии Ким Рак Гём.

Мнение американцев

Опрос компании SSRS, проведенный в начале августа в США, показал, что более половины американцев считают КНДР большой угрозой для Штатов. Такого мнения придерживаются 62 процента жителей США.

Пхеньян. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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В КНДР заявили, что ни на шаг не отступят от избранного ядерного плана
Три четверти американцев — 77 процентов — считают, что КНДР способна нанести ракетный удар по США.

При этом лишь 37 процентов одобряют то, как Трамп подходит к решению северокорейской проблемы, 50 процентов — не одобряют, а еще 13 процентов опрошенных не определились с ответом.

Социологи заявили, что число людей, опасающихся КНДР, растет: в марте Северную Корею считали угрозой лишь 48 процентов респондентов.

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