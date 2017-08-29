Абэ и Трамп договорились усилить давление на КНДР

ТОКИО, 29 авг — РИА Новости, Ксения Нака. Лидеры Японии и США в телефонном разговоре договорились усилить давление на КНДР в связи с очередным пуском северокорейской ракеты, которая на этот раз перелетела через территорию Японии, сообщил японский премьер-министр журналистам в своей канцелярии.

"Мы пришли к едином мнению о необходимости усилить давление на КНДР… Президент Трамп подтвердил, что Америка на 100% с Японией, которая является ее союзником, и подтвердил обещания относительно обороны Японии", — приводит слова японского премьера агентство Киодо.

Утром во вторник КНДР выпустила ракету, которая пролетела над Японией и упала в 1180 километрах от мыса Эримо на Хоккайдо. Дальность полета составила 2,7 тысячи километров. Впервые с апреля 2009 года, когда КНДР запустила спутник с ракетой "Тэпходон-2", полет ракеты проходил над территорией Японии. Военные считают, что выпущенная во вторник ракета с большой долей вероятности была баллистической ракетой "Хвасон-12". Японские силы самообороны не стали сбивать ракету, как не представлявшую опасности для Японии.