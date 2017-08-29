В Японии пообещали сделать все для защиты граждан от северокорейских ракет

ТОКИО, 29 авг — РИА Новости, Иван Захарченко. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил в эфире телеканала NHK, что правительство страны сделает все для защиты своих граждан в связи с пуском новой ракеты в КНДР.

"Приложим все усилия для надежной защиты жизни наших граждан", — сказал Абэ.

По его словам, "Северная Корея произвела пуск баллистической ракеты, похоже, что она перелетела через территорию нашей страны". "Мы тут же начали сбор и анализ информации", — заявил премьер.

На рассвете жители Японии были оповещены о пуске ракеты КНДР через систему экстренного оповещения J-Alert.