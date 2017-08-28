В ДТП в Таджикистане погибли десять человек

ДУШАНБЕ, 28 авг – РИА Новости, Лидия Исамова. Десять человек, в том числе четыре ребенка, погибли в результате ДТП на юго-востоке Таджикистана, сообщили РИА Новости в дежурной части комитета по чрезвычайным ситуациям.

"На трассе Рошткала-Хорог, соединяющий райцентр с областным центром Горно-Бадахшанской автономной области, утром в понедельник погибли десять пассажиров микроавтобуса марки Starex", — сказали в комитете.

По данным дежурной части, в микроавтобусе находились 13 человек, в том числе четверо детей.

"По предварительной версии, водитель не справился с управлением и микроавтобус упал в реку Шохдара", — сообщили в дежурной части.

Собеседник агентства отметил, что три пассажира микроавтобуса были спасены сотрудниками областного штаба Комитета. "Сейчас трое спасенных пассажиров, получившие травмы различное степени тяжести и переохлаждение, находятся в больнице города Хорога", — добавили в дежурной части.