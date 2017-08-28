В Таджикистане приняли закон, обязывающий носить национальную одежду

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал поправку в закон "Об упорядочении традиций и обрядов", обязывающий граждан носить национальную одежду, закон вступил в силу, сообщила в понедельник пресс-служба главы республики.

Ранее эту поправку приняла нижняя палата парламента Таджикистана. В поправке отмечается, что физические и юридические лица обязаны соблюдать атрибуты национальной культуры — знать государственный язык и носить национальную одежду. За нарушение этого пункта закона предусмотрено наказание.

"Сегодня президентом Республики Таджикистан подписан закон Республики Таджикистан "О внесении изменений и дополнений в закон… "Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов", — говорится в сообщении.

Местные эксперты считают, что с принятием этой поправки усилится начатая властями кампания против ношения хиджаба. Однако в комитете по делам женщин и семьи утверждают, что "в стране начата борьба не с хиджабом, а с ношением чуждых нарядов и с "непристойной" полуголой одеждой, противоречащей национальной культуре и религии таджиков".

Министерство науки и образования Таджикистана ранее на своем официальном сайте разместило требования к одежде школьников. Согласно нормам, школьницам в период пребывания в учебном заведении запрещается ношение хиджаба, узких, порванных джинсов, мини и узких юбок, ношение более одной серьги в одном ухе, яркого или броского макияжа. Школьникам не разрешается ношения бород и длинных волос, серьги, длинных ногтей, колец, носить джинсы можно только в зимний сезон.