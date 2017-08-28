ИГ* взяло ответственность за взрыв в Багдаде с 12 жертвами

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за теракт на востоке Багдада, передает агентство Франс Пресс.
Ранее источник в МВД Ирака сообщил РИА Новости, что начиненная взрывчаткой машина взлетела на воздух в районе Джамиля, где проживают шииты. По последним данным, в результате теракта погибли 12 человек, более 20 получили ранения.
Как сообщает агентство, взрыв произошел рядом с одной из торговых точек города. По данным медиков, среди жертв есть сотрудники сил безопасности.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Bomb car attack in the #Sadr neighbourhood of #Baghdad. 11 dead, 45 woundedpic.twitter.com/2phAb2af2L— bijelo polje (@evrensag) 28 августа 2017 г.