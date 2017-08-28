В Казахстане могут запретить ношение одежды, закрывающей лицо

АСТАНА, 28 авг – РИА Новости. Законопроект, содержащий, в частности, запрет на ношение предметов одежды, препятствующих распознаванию лица в общественных местах, может быть внесен в парламент Казахстана в ноябре, сообщил министр по делам религий и гражданского общества республики Нурлан Ермекбаев.

"В парламент планируется внести законопроект в ноябре этого года, чтобы в декабре при поддержке депутатов он был принят. В проекте закона имеется норма о запрете на использование в общественных местах предметов одежды, закрывающих лицо или препятствующих распознаванию лица", — сказал Ермекбаев на пресс-конференции.

Он отметил, что "это делается в интересах общественной безопасности".

Проект закона ранее был размещен на официальном сайте министерства по делам религий и гражданского общества, а также портале "Электронного правительства". Документ предполагает запрет на ношение предметов одежды деструктивных идеологических течений, распространение и рекламирование их вероучения в СМИ, он должен усилить ответственность за незаконное вовлечение несовершеннолетних в религиозную деятельность.

Документ также предлагает нормы, которые позволят регулировать получение духовного образования за рубежом, участие госслужащих в религиозной деятельности, а также ввести запрет на ношение предметов одежды, препятствующих распознаванию лица в общественных местах, и заключение брака по религиозным обрядам.