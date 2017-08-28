Евросоюз не сможет обойтись без НАТО, заявил Столтенберг

ВАРШАВА, 28 авг — РИА Новости. Европейский союз не сможет обойтись без НАТО, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг в интервью изданию Rzeczpospolita.
Говоря об общей оборонной политике ЕС, он подчеркнул, что следует избегать конкуренции и лишь дополнять действия НАТО. "Ясно, впрочем, говорят это многие европейские лидеры. Мы хотим больше европейских сил, более современных способностей, больше расходов на оборону, меньше фрагментации", — уточнил генсек НАТО.
Он призвал избегать дублирования, создания европейских командований, европейской армии, а также риторики, что Европа справится без НАТО. "Потому что это НАТО является гарантом коллективной обороны, и Европа от него зависит", — отметил он.
Он напомнил, что после введения в действие договора brexit за пределами ЕС окажутся две страны с высокими расходами на оборону — США и Великобритания, а три из четырех боевых групп на восточном фланге будут направляемые в страны за пределами ЕС. "Поэтому нет возможности справиться без помощи тех членов НАТО, которые не входят в ЕС", — заключил Столтенберг.