НАТО хотела бы не посещать, а наблюдать за учениями "Запад-2017"

ВАРШАВА, 27 авг — РИА Новости. Североатлантический альянс хотел бы получить приглашение наблюдать, а не просто посещать российско-белорусские учения "Запад-2017", заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью изданию Rzeczpospolita.

"НАТО была приглашена Белоруссией посетить эти учения на несколько дней, и мы согласились на это. Несколько дней назад подобное приглашение пришло из Москвы, но решения еще не приняли", — сказал Столтенберг.

"Подчеркиваю, что это приглашение на так называемое посещение, а не для наблюдения в соответствии с международными правилами, вытекающими из подписанного в рамках ОБСЕ так называемого венского документа", — добавил он.

"Мы призываем Россию соблюдать это соглашение, которое должно обеспечить предсказуемость и прозрачность. Оно необходимо, потому что у нас все больше и больше учений близко друг к другу, мы должны избегать аварий, инцидентов, недоразумений. А если даже до них дойдет, мы должны быть уверены, что они не выйдут из-под контроля", — сказал генсек НАТО.

При этом он отметил, что в венском документе есть два порога численности сил, принимающих участие в учениях: пять тысяч военнослужащих — необходима нотификация, 13 тысяч – приглашение наблюдателей.

"Россия уведомляет, но не приглашает наблюдателей, она не делала этого никогда, утверждая, что не превышает порог 13 тысяч. А мы приглашали ее много раз, даже тогда, когда венский документ этого не требовал", — отметил генсек.