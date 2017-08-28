НАТО хотела бы не посещать, а наблюдать за учениями "Запад-2017"

ВАРШАВА, 27 авг — РИА Новости. Североатлантический альянс хотел бы получить приглашение наблюдать, а не просто посещать российско-белорусские учения "Запад-2017", заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью изданию Rzeczpospolita.
"Подчеркиваю, что это приглашение на так называемое посещение, а не для наблюдения в соответствии с международными правилами, вытекающими из подписанного в рамках ОБСЕ так называемого венского документа", — добавил он.
"Мы призываем Россию соблюдать это соглашение, которое должно обеспечить предсказуемость и прозрачность. Оно необходимо, потому что у нас все больше и больше учений близко друг к другу, мы должны избегать аварий, инцидентов, недоразумений. А если даже до них дойдет, мы должны быть уверены, что они не выйдут из-под контроля", — сказал генсек НАТО.
"Россия уведомляет, но не приглашает наблюдателей, она не делала этого никогда, утверждая, что не превышает порог 13 тысяч. А мы приглашали ее много раз, даже тогда, когда венский документ этого не требовал", — отметил генсек.