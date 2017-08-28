Министр энергетики США отменил визит в Казахстан из-за урагана "Харви"

АСТАНА, 28 авг — РИА Новости. Глава министерства энергетики США Рик Перри отменил визит в Казахстан из-за урагана "Харви", сообщили РИА Новости в посольстве США в Астане.

Ранее сообщалось, что Перри в понедельник посетит выставку "ЭКСПО-2017" в столице Казахстана.

"В связи с ураганом "Харви" и обязанностями Департамента энергетики реагировать на чрезвычайные ситуации, связанные с поставками энергии и энергетической инфраструктурой, запланированный визит министра энергетики США Рика Перри в Астану отменяется", — сообщили в дипмиссии.

По данным посольства США, "заместитель министра энергетики Дэн Брулетт заменит его в качестве главы президентской делегации США на Expo-2017".

Ураган "Харви" ранее обрушился на побережье Мексиканского залива, его сила составляла четыре балла по пятибалльной шкале. В субботу он ослаб до уровня тропического шторма.

Национальная метеослужба (NWS) сообщила, что тропический шторм "Харви" привел к катастрофическим наводнениям в одном из крупнейших городов американского штата Техас Хьюстоне в воскресенье. По их данным, в некоторых частях Хьюстона осадки составляют более 76 сантиметров, и в ближайшее время это число будет увеличиваться.

"Харви" стал самым мощным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился шторм "Катрина", который привел к затоплению города Новый Орлеан в Луизиане.