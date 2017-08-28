КНДР испытала ракеты малой дальности, считают военные эксперты

ТОКИО, 28 авг — РИА Новости, Иван Захарченко. Военные эксперты Южной Кореи и США склоняются в выводу, что ракеты, испытанные КНДР 26 августа, были баллистическими малой дальности, передало в понедельник информационное агентство Рёнхап.
"По нашим совместным с США предварительным оценкам, высока вероятность, что это была баллистическая ракета малой дальности", — приводит агентство слова военного источника. По его словам, необходим дальнейший анализ информации.
Ранее в Южной Корее предположили, что КНДР произвела стрельбы из реактивной системы залпового огня калибра 300 миллиметров.
Если речь идет именно о РСЗО, то СБ ООН не запрещает их испытания, в отличие от баллистических ракет.