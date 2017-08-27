Тиллерсон допустил, что Вашингтон ошибся в оценках действий КНДР

ВАШИНГТОН, 27 авг — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что не знает, ошибся ли Вашингтон в своих оценках действий КНДР на фоне очередных запусков северокорейских баллистических ракет.

"Я не знаю, были ли мы неправы. Это займет некоторое время, чтобы сказать. Очевидно, что они также посылают нам сигнал, что они не готовы полностью отказаться от своей позиции", — сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Тиллерсон назвал запуск баллистических ракет провокацией, но отметил, что США заинтересованы в решении проблемы мирным путем. "Мы продолжим нашу кампанию по оказанию давления мирным путем, как я это описывал, работая с союзниками, работая с Китаем, чтобы посмотреть, можем ли мы привести режим в Пхеньяне за стол переговоров", — сказал он.

Утром в субботу КНДР запустила три баллистические ракеты из района поселка Киттэрён в провинции Канвондо. По данным южнокорейских военных, они пролетели около 250 километров. В Пентагоне заявили, что одна из них взорвалась вскоре после пуска, а две другие вышли из строя в полете.

Правительство Японии сообщило, что ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии и не представляют угрозы для ее безопасности. Позже КНДР заявила о проведении "соревнований" — маневров спецчастей Корейской народной армии в честь празднования "Дня Сонгун", который отмечается 25 августа.

По данным южнокорейских военных, ракеты пролетели около 250 километров. Военные США сообщили, что одна из них взорвалась вскоре после пуска, а две другие вышли из строя в полете. Правительство Японии сообщило, что ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии и не представляют угрозы для ее безопасности. Позже КНДР заявила о проведении "соревнований" — маневров спецчастей Корейской народной армии в честь празднования "Дня Сонгун", который отмечается 25 августа.

Ситуация на Корейском полуострове накалилась после обмена резкими заявлениями между КНДР и США. Северная Корея пообещала выпустить баллистические ракеты в район Гуама, где расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харбор. Президент США Дональд Трамп пообещал, что если лидер КНДР Ким Чен Ын "сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал".

Позднее глава белого дома выразил мнение, что северокорейский лидер Ким Чен Ын "начал уважать" Америку. Тиллерсон в свою очередь отметил, что после принятия принятия последней резолюции Совбеза ООН власти КНДР были сдержаны в своих действиях, чего не было в прошлом. Госсекретарь США также не исключил в будущем переговоров с Пхеньяном.