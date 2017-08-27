В Совфеде назвали поздравление Порошенко жителям Донецка издевательством

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Поздравление президента Украины Петра Порошенко в адрес жителей Донецка "под аккомпанемент бомбовых ударов" выглядит как издевательство, заявил журналистам в воскресенье первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

День города в Донецке, как и День шахтера, отмечают в последние выходные августа. Порошенко поздравил Донецк и заявил, что Украина борется за возвращение города под контроль Киева.

"Сначала попытался оставить жителей Донецка без воды и света, перекрыв их поступление с Украины, лишил стариков пенсий, а сегодня под аккомпанемент бомбовых ударов, к которым он как президент страны и верховный главнокомандующий имеет самое прямое отношение, поздравляет с Днем города жителей того же Донецка…" — сказал сенатор.

"И это все один человек – Петр Порошенко. Трудно придумать издевательство, более изощренное", — отметил Клинцевич.

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