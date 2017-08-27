Порошенко поздравил "украинский Донецк" с Днем города

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко поздравил с Днем города "украинский Донецк". Обращения к жителям опубликованы на официальных страницах президента в Twitter и Facebook.

​"Мы о вас помним и упорно боремся за ваше возвращение в Украину. Убежден, украинский гимн снова будет звучать в нашем Донецке!", — написал он, сопроводив комментарий видео-фрагментом с футбольного матча.

Ми про вас пам'ятаємо і наполегливо боремося за ваше повернення в Україну.

Переконаний, український гімн знову лунатиме у нашому Донецьку! — Петро Порошенко (@poroshenko) August 27, 2017

​Донецк находится на территории самопровозглашенной ДНР, основанной весной 2014 года. Накануне лидер народной республики Александр Захарченко присвоил ему звание города-героя.