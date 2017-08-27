СМИ узнали о планах Британии увеличить число военных в Афганистане

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Лондон планирует увеличить свой военный контингент в Афганистане на фоне объявления администрацией США новой стратегии в регионе, пишет издание Sunday Times со ссылкой на источники.

Официальный запрос из Вашингтона на усиление британского присутствия пока не поступал, но Лондон рассчитывает получить его в ближайшем будущем, сообщает газета.

По данным неназванных военных и правительственных чиновников, премьер министр Тереза Мэй готова дать согласие на отправку в страну специалистов особой воздушной службы Соединенного королевства. Также в Афганистан могут быть направлены британские беспилотники и авиация.

"Силы специального назначения, очевидно, являются ключевым элементом нашего военного потенциала в такого рода операциях", — заявил изданию правительственный источник.

По информации газеты, решение об увеличении контингента было принято на основании данных британской разведки о распространении ячеек радикального движения "Талибан" по всей территории Афганистана. Эти же сведения убедили президента США Дональда Трампа объявить об изменениях в стратегии Вашингтона в стране.

Указывается, что на данный момент в Афганистане находятся 500 британских кадровых военнослужащих, осуществляющих тренировку местных вооруженных сил. Однако, по словам источников, с начала года британский спецназ был задействован при ночных обстрелах боевиков.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что полномочия американских военных в Афганистане будут расширены для борьбы с террористами в этой стране. Также Трамп заявил, что Соединенные Штаты больше не будут сообщать о численности своих войск, занятых в операциях против террористов, и вообще о своих военных планах.