Сеул сдержанно отреагировал на последние ракетные пуски КНДР

ТОКИО, 27 авг — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Администрация президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина воздержалась от публикации заявления с осуждением проведенных накануне пусков КНДР, а представитель Голубого дома ("Чхонвадэ") подчеркнул, что действия Пхеньяна "могут быть истолкованы как сигнал, что настрой на диалог может быть сохранен после совместных учений" южнокорейских и американских военнослужащих.

Об этом сообщило агентство Ренхап со ссылкой на правительственные источники.

"Является очевидным, что нынешняя ситуация не имеет ничего общего со стратегическими провокационными действиями… Похоже, что КНДР пытается не усугублять ситуацию (на полуострове — ред.). Такие малоинтенсивные провокации могут быть истолкованы как сигнал, что настрой на диалог может быть сохранен после совместных учений", — цитирует агентство слова представителя администрации президента.

Утром в субботу КНДР провела ракетные пуски из района поселка Киттэрён в провинции Канвондо. Военные США полагают, был осуществлен пуск трех баллистических ракет малой дальности. Южная Корея, в свою очередь, считает, что это были снаряды, выпущенные из пусковой установки РСЗО, возможно, нового типа. Министерство обороны Японии не исключило оба варианта. По данным японского правительства, пуск КНДР не представлял угрозы для безопасности страны. Позже КНДР заявила о проведении "соревнований" — маневров спецчастей Корейской народной армии в честь празднования "Дня Сонгун", который отмечается 25 августа.

Агентство Ренхап подчеркнуло, что администрация президента Южной Кореи воздержалась от публикации заявления с осуждением проведенных накануне пусков КНДР. По мнению опрошенных агентством экспертов, подобный шаг свидетельствует, что Сеул надеется, что нынешняя ситуация в регионе сможет заложить основу для диалога с Пхеньяном.

Ситуация на Корейском полуострове накалилась после обмена резкими заявлениями между КНДР и США. Северная Корея пообещала выпустить баллистические ракеты в район Гуама, где расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харбор. Президент США Дональд Трамп пообещал, что если лидер КНДР Ким Чен Ын "сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал".

На прошлой неделе лидеры смягчили тональность своих заявлений. Ким Чен Ын заявил, что готов еще какое-то время посмотреть на поведение США, Трамп одобрил эти слова. Однако в понедельник США и Южная Корея начали совместные десятидневные учения "Ulchi — Freedom Guardian", которые в КНДР воспринимают как репетицию вооруженного конфликта.