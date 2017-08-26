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В мире

Эксперт: идею Медведева о конфедеративной Грузии торпедировал Саакашвили

16:5126.08.2017
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© РИА Новости / РухкянПерейти в фотобанкПанорама Тбилиси. Архивное фотоПанорама Тбилиси. Архивное фото
© РИА Новости / Рухкян
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Предложенную в 2008 году президентом России Дмитрием Медведевым идею о конфедерации Абхазии и Южной Осетии, к которой в перспективе присоединилась бы Грузия, торпедировал президент Михаил Саакшвили, после чего России пришлось признать две новые республики, считает эксперт Российского института стратегических исследований Константин Тасиц. До этого преобразование Грузии в конфедерацию было вполне жизнеспособной идеей, считает он.

Цхинвал. Южная Осетия. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Хроленко
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Ранее бывший глава абхазского МИД Сергей Шамба сообщил РИА Новости, что в 2008 году Россия перед признанием независимости Абхазии и Южной Осетии предлагала им рассмотреть проект создания конфедеративного союза между двумя республиками с возможностью последующего присоединения к нему Грузии. По его словам, абхазская и югоосетинская стороны пришли к выводу, что он неприемлем, о чем Шамба заявил в МИД РФ.

© Sputnik / Алекандр ИмедиашвилиРайон Абанотубани в историческом центре Тбилиси и крепость Нарикала
© Sputnik / Алекандр Имедиашвили
Район Абанотубани в историческом центре Тбилиси и крепость Нарикала

Жизнеспособная идея не понравилась Тбилиси

По мнению российского эксперта по Закавказью Константина Тасица, до признания Абхазии и Южной Осетии со стороны России, "возможно, это была жизнеспособная идея".

"В ситуации, когда не были признаны республики, Россия могла предлагать какие-то варианты совместного государства или совместного проживания, которые позволили бы обеспечить безопасность и права нацменьшинств – абхазов и осетин – в рамках какого-то единого федеративного государства или конфедерации", — считает эксперт.

Тасиц подчеркнул, что идее помешали два обстоятельства: неуступчивость грузинской стороны, а также взаимное недоверие Тбилиси и мятежных республик.

Южная Осетия. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Хроленко
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"(Помешала) позиция грузинской стороны, ее завышенные требования, которая не шла на федерализацию. Известно, что до того абхазские лидеры говорили, что они согласны на федеративное устройство, на расширенную автономию в рамках грузинского государства. Но в тот момент Грузия не готова была пойти на такие уступки", — напомнил Тасиц.

По его мнению, идею конфедерации "торпедировал сам Михаил Саакашвили". Эксперт напомнил, что в плане урегулирования, подписанном Медведевым и его французским коллегой Николя Саркози, был шестой пункт: "Начало международного обсуждения о вопросах будущего статуса Южной Осетии и Абхазии".

"Саакашвили (шестой пункт) вычеркнул, поменял формулировку, изменил на "создание международных гарантий по обеспечению стабильности и безопасности в Абхазии и Южной Осетии". То есть он в принципе отверг обсуждение сложных конструкций (устройства страны)", — сказал Тасиц.

По его оценке, в той ситуации Саакашвили "не оставил России выбора, чтобы как-то гарантировать безопасность, создать какое-то правовое поле", поэтому "Россия была вынуждена пойти на признание" двух республик.

© Sputnik / Александр ИмедиашвилиВид на центр Тбилиси - мост Мира, собор Сиони, новый концертный зал и парк Рике
© Sputnik / Александр Имедиашвили
Вид на центр Тбилиси - мост Мира, собор Сиони, новый концертный зал и парк Рике

Возможна ли конфедерация сегодня

Сейчас проект совместной конфедерации Грузии, Абхазии и Южной Осетии выглядит еще менее реальным, считает эксперт.

Мирный Цхинвал. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Хроленко
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"В нынешней ситуации, когда эти республики признаны Россией, имеют возможность выстраивать свои государственные институты, их заинтересованность в налаживании отношений с Грузией еще меньше. Если сейчас говорить о каком-то взаимодействии (Абхазии, Южной Осетии и Грузии), то теперь это должно быть еще слабее, чем конфедерация. Сложно сказать, есть ли такие примеры в международных отношениях", — считает эксперт РИСИ.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии, давно добивавшихся независимости, 26 августа 2008 года. В ответ Грузия разорвала дипотношения с РФ.

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