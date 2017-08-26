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В мире

Додон заблокировал утвержденный парламентом проект о "Дне Европы" 9 мая

15:4526.08.2017
(обновлено: 15:49 26.08.2017)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент Молдавии Игорь Додон. Архивное фотоПрезидент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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КИШИНЕВ, 26 авг – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил в субботу, что заблокировал утвержденный парламентом проект о том, чтобы отмечать 9 мая не только День Победы, но и День Европы.

Акция Бессмертный полк в Кишиневе. Архивное фото
© РИА Новости / Sputnik/Мирослав Ротарь
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Президент Молдавии заявил, что не позволит заменить День Победы
В конце апреля этого года парламент республики внес поправки в Трудовой кодекс, согласно которым в статью "Официальные праздники" добавлен еще один пункт "9 мая — День Европы". Он последует сразу за пунктом "9 мая — День Победы и памяти героев, павших за независимость Родины". Эта инициатива вызвала споры среди депутатов, однако парламенту хватило голосов для утверждения поправок сразу в двух чтениях. Додон после этого сообщил, что не намерен утверждать проект, подчеркнув, что "в Молдавии 9 Мая праздновали и будут праздновать День Победы".

В субботу Додон выступил в Кишиневе на международной конференции "Героизм советских воинов, проявленный при освобождении Молдавии от фашистской оккупации, глазами потомков".

По его словам, "в Молдавии большинство граждан считает себя победителями в Великой Отечественной войне".

"Каждый год 9 мая на улицы Кишинева выходят десятки тысяч человек. Каждый год в Молдавии делают все возможное, чтобы памятники Великой Отечественной войны были в хорошем состоянии. У нас не уничтожают памятники, а ремонтируют и воздвигают новые. К сожалению, мы видим, что происходит в некоторых странах, когда уничтожают памятники, когда пытаются стереть великий подвиг советского солдата. У таких стран и у таких народов нет будущего", — сказал молдавский президент.

Он вспомнил о том, что в Молдавии были попытки "поменять 9 Мая на День Европы". "Хочу сказать, что соответствующий законопроект, который принял парламент, я заблокировал, он не прошел. Считаю, что 9 мая было, есть и будет Днем Победы, по-другому не может быть", — отметил Додон, подчеркнув важность Ясско-Кишиневской операции, благодаря которой была освобождена Молдавия, По его словам, большинство граждан республики 24 августа праздновали День Освобождения.

Ранее спикер парламента Молдавии Андриан Канду заявлял, что, если президент не подпишет принятую законодательную инициативу о праздновании 9 мая Дня Победы и Дня Европы, то депутаты вновь проголосуют за нее, и тогда глава государства будет вынужден подписать документ.

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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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oroqlvbefn5r
Не словом, а делом. Молодец!
16:09
26.08.2017
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crimealawcomp
А что такого "Европского" случилось 9 мая, чтобы его, как праздник, отмечать? Спикер парламента Молдавии взятку получил от румын? Так это не праздник, а повод для посадки...
16:01
26.08.2017
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