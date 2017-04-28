Парламент Молдавии постановил 9 мая праздновать День Победы и День Европы

КИШИНЕВ, 28 апр – РИА Новости. Парламент Молдавии утвердил сразу в двух чтениях инициативу о праздновании 9 мая не только Дня Победы, но и Дня Европы; это было сделано несмотря на возражение оппозиционных фракций Партии социалистов и Партии коммунистов, передает корреспондент РИА Новости.
"Данный законодательный проект разработан в результате необходимости празднования Дня Европы, важного для республики Молдова как для страны — члена Совета Европы и как для государства, подписавшего соглашение об ассоциации с Европейским союзом. Таким образом, 9 мая ежегодно будет отмечаться и День Европы", — сказано в тексте документа.
Его коллега Елена Боднаренко добавила, что большая часть населения республики "на вопрос о том, какой праздник отмечается 9 мая ответит, что это День Победы, и никто и не слышал про День Европы".
В День Победы ежегодно в республике проходят многотысячные гражданские шествия и праздничные мероприятия. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза. На сегодняшний день в Молдавии не осталось в живых ни одного Героя СССР. Всего стране осталось около 1,5 тысячи ветеранов Второй мировой войны.