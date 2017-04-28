Парламент Молдавии постановил 9 мая праздновать День Победы и День Европы

КИШИНЕВ, 28 апр – РИА Новости. Парламент Молдавии утвердил сразу в двух чтениях инициативу о праздновании 9 мая не только Дня Победы, но и Дня Европы; это было сделано несмотря на возражение оппозиционных фракций Партии социалистов и Партии коммунистов, передает корреспондент РИА Новости.

Еще до начала голосования социалисты и коммунисты покинули зал заседания парламента Молдавии в знак протеста. Поправки предполагают изменение в Трудовой кодекс Молдавии и постановление о праздниках, памятных датах и выходных днях. За них проголосовали 56 депутатов.

"Данный законодательный проект разработан в результате необходимости празднования Дня Европы, важного для республики Молдова как для страны — члена Совета Европы и как для государства, подписавшего соглашение об ассоциации с Европейским союзом. Таким образом, 9 мая ежегодно будет отмечаться и День Европы", — сказано в тексте документа.

Депутат-коммунист Олег Рейдман, комментируя решение учредить празднование 9 мая и Дня Европы, отметил, "ясно, что делается шаг, чтобы забыть и стереть из памяти День Победы над коричневой чумой".

Его коллега Елена Боднаренко добавила, что большая часть населения республики "на вопрос о том, какой праздник отмечается 9 мая ответит, что это День Победы, и никто и не слышал про День Европы".

Председатель парламентской Комиссии по культуре Владимир Хотиняну подчеркнул, что инициатива не предполагает исключение из списка праздников Дня Победы. Это же подтвердил и спикер парламента Андриан Канду. Он пояснил, что в Трудовой кодекс Молдавии в статью официальные праздники будет просто добавлен еще один пункт "9 мая – День Европы. Он последует сразу за 9 мая – День Победы и памяти героев, павших за независимость Родины".

В День Победы ежегодно в республике проходят многотысячные гражданские шествия и праздничные мероприятия. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза. На сегодняшний день в Молдавии не осталось в живых ни одного Героя СССР. Всего стране осталось около 1,5 тысячи ветеранов Второй мировой войны.