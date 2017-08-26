Неиспользованный шанс: как Сухум и Цхинвал справляются с независимостью

МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Девять лет исполняется в субботу со дня, как Россия, отбив нападение грузинской армии на Цхинвал, признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Тогда народы республик ликовали, понимая, что заслужили новую самостоятельную, независимую жизнь, однако создание собственной государственности стало, возможно, более сложным испытанием, чем борьба за выживание – сегодня в республиках признают, что не полностью использовали шанс, который предоставила Россия.

Как это было

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. 26 августа Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии, которая также хотела жить отдельно от Грузии.

Как рассказал в разговоре с РИА Новости тогдашний президент Южной Осетии Эдуард Кокойты, он и его абхазский коллега Сергей Багапш не ожидали, что российское руководство пойдет на такой "кардинальный мужественный шаг".

"Я находился в студии телеканала RT, записывали интервью. Вдруг послышался какой-то шум, в студию вошла Маргарита Симоньян и говорит: "Эдуард Джабеевич, я вас поздравляю, вас Россия признала. Только что Дмитрий Анатольевич Медведев выступил с заявлением, в котором официально признал Южную Осетию и Абхазию", — вспомнил Кокойты.

"Мне показалось, что это розыгрыш. Я сам не мог поверить в это. Спросил свою охрану, которая тоже вбежала в студию – мол, это правда? Они, оказывается, по телевизору за пределами студии увидели выступление Дмитрия Анатольевича. Смотрю, у ребят слезы навернулись на глаза. Так я узнал об этом решении", — поделился югоосетинский экс-президент.

Бывшего главу абхазского МИД Сергея Шамбу решение о признании независимости застало в рабочем кабинете в Сухуме. "Вдруг забегают сотрудники, кричат "Сергей Миронович, скорее". Подходим к телевизору и слышим заявление Дмитрия Анатольевича. Начался всеобщий восторг, люди с флагами выплеснулись на улицы и стали стекаться к центральной площади, подошло все руководство и Сергей Васильевич (Багапш – ред.) сказал тогда такую пламенную речь", — рассказал экс-глава абхазского МИД.

Однако, по его словам, у этого исторического решения российского руководства была определенная предыстория.

Все могло быть по-другому

Со слов Шамбы, после так называемой пятидневной войны в августе 2008 года Багапаш и Кокойты встретились с тогдашним президентом РФ Медведевым в его резиденции в Бочаровом Ручье. "Тогда Медведев предложил создать конфедеративный союз между Осетией и Абхазией. Оказалось, что в МИД России был подготовлен проект конфедеративного союза между Осетией и Абхазией", — указал он.

По воспоминаниям Шамбы, уже в Москве Багапшу и Кокойты передали проект создания этого союза, чтобы те ознакомились с ним. "Я сказал тогда Сергею Васильевичу: "Слушай, какая может быть конфедерация между Южной Осетией и Абхазией – у нас даже границ общих нет". Я смотрю последний пункт – там написано, что к конфедерации могут присоединиться другие страны, в том числе и Грузия. Поэтому у меня возникли подозрения, что этот вариант, может быть, был подготовлен по просьбе Николя Саркози (тогдашнего президента Франции, который участвовал в переговорах с Медведевым по урегулированию конфликта с Грузией – ред.), чтобы посмотреть на то, готовы ли Сухум и Цхинвал на это", — заявил экс-глава МИД Абхазии.

По его словам, на последовавших двух встречах в российском МИД абхазы и осетины отказались от такого варианта, хотя "он мог устроить и Европу, и Россию, и в конце концов Грузию, которая все потеряла, это был последний шанс". "И для России это тоже был бы выход – не вступать в конфликт с Западом", — поделился Шамба.

Безопасность превыше всего

Самым главным приобретением двух республик за девять лет независимости стала гарантия их защищенности от Грузии, которая с 1990-х годов так или иначе пыталась решить вопрос своей целостности – это признают как политики, так и эксперты. На грузино-осетинской и грузино-абхазской границах до 2008 года регулярно происходили перестрелки и всевозможные инциденты с задержаниями мирных граждан.

"Мы получили гарантию безопасности. Если раньше все наши усилия шли на охрану границы, там были постоянные стычки, убитые, то теперь мы получили надежную гарантию. Это прекратилось, и мы сосредоточились на внутренних наших проблемах", — заявил Шамба.

Кроме того, после признания Абхазии и Южной Осетии значительно увеличились возможности для экономического сотрудничества с Россией.

За прошедшие годы были восстановлены разрушенные в ходе грузинской агрессии дома в Южной Осетии, в республику был проведен газопровод из России, в Цхинвале появились кафе, отстроили дороги.

Тем не менее, все эти преобразования, если принимать во внимание средства, которые выделялись в эти годы республикам, кажутся достаточно скромными, по признанию экспертов.

Потоки финансирования

С 2008 по 2014 годы только Южной Осетии Москва выделила около 43 миллиардов рублей. Как признают эксперты, можно говорить о сопоставимых цифрах и в поддержке Абхазии. Республики и Россия регулярно согласовывают инвестиционные программы. В 2015 году из российского бюджета для оказания финансовой помощи Южной Осетии были выделены 6,6 миллиарда рублей, в 2016 году — 8,2 миллиарда.

По официальным данным, в 2017–2019 годах на социально-экономическое развитие Южной Осетии Россия планирует выделить 4,6 миллиарда рублей, на финансовую помощь для бюджетных инвестиций предусмотрены 3 миллиарда рублей. Финансирование Россией инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2017-2019 годы составит более 5,8 миллиарда.

Власти республик признают, что их бюджеты до сих пор формируются в значительной степени за счет средств из России. В частности, более 90% бюджета Южной Осетии сформированы из российских дотаций.

Развитие тормозится

Эксперты, как и представители властей двух республик, признают, что, преодолев период восстановления, Абхазия и Южная Осетия так и не перешли к процессу полноценного развития.

Как рассказал ранее РИА Новости один из источников в бывшем руководстве Южной Осетии, за годы после признания была проведена большая работа по восстановлению после войны, и республике надо было сконцентрироваться на развитии, в частности, создавать новые рабочие места.

Но, как указал собеседник, по факту этого не произошло, потому что новые инвестпроекты, которые реализовывали, "по сути были не инвестиционными программами", а предполагали все то же восстановление инфраструктуры.

Он отметил, что частных инвестиций в экономике Южной Осетии практически нет. Действующая законодательная база и отсутствие в целом концепции экономического развития не создает условий для благоприятного инвестиционного климата. По его мнению, должна быть соответствующая банковская структура, "нужны центры бизнес-развития".

По словам источника, "ни о каких среднесрочных перспективах развития экономики пока говорить не приходится, нет инфраструктуры для реализации проектов".

Шанс не использован полностью

Как признался экс-глава МИД Абхазии Шамба, республика "не развивается так, как могла бы". "Это наша неспособность эффективно использовать тот шанс, который нам дала история. Мы только учимся строить государство", — отметил он.

Шамба убежден, что республика нуждается в серьезном реформировании в политической и экономической областях.

"В этом-то и застой. Власть не может взяться за серьезные реформы. Наше экономическое законодательство устарело, не подходит к современным условиям жизни", — полагает он. Однако, по мнению Шамбы, начинать надо с политической реформы – необходимо переходить к парламентской форме правления, развивать партийную систему, а выборы в парламент следует проводить по партийным спискам.

"Сейчас у нас конкурируют на выборах не партийные идеологии, а отдельные личности, в парламент приходят одиночки, которые не могут контролировать исполнительную власть", — указал он.

По его мнению, Абхазии нужны гарантии страхования бизнеса, нужны надежные гарантии безопасности туристов. "Мне кажется, что за прошедшие годы было предпринято недостаточно усилий в направлении экономического и политического развития", — отметил Шамба.

В свою очередь экс-президент Южной Осетии Кокойты выразил мнение, что "не все осетинское общество было готово к обретению независимости".

"Жить 20 лет в блокаде и вдруг как манна небесная – это свершилось. Нужно было больше противостоять тем людям, которые провалили поручения президента РФ по восстановлению Южной Осетии — отдельные люди, в том числе прикомандированные из России, не справились с поручениями руководства РФ", — посетовал Кокойты.

Как и Шамба, он признал, что республика "прошла испытание войной, но испытание миром не прошла в полном объеме, как полагается".

Строительство государственности

И Шамба и Кокойты отметили, что процесс создания собственной государственности двух республик идет не так быстро, как того хотелось бы. Оба напомнили, что все договора об установлении дипотношений Абхазии и Южной Осетии с другими государствами (Россией, Никарагуа, Венесуэлой, Науру, Вануату, Тувалу) были подписаны еще при них.

"Нужно более активную внешнюю политику проводить. Все государства, с которыми мы заключили дипломатические отношения – со всеми подписывал еще я договора. После этого ни одно государство нас не признало. Я считаю, что определенный застой в строительстве государственности Абхазии есть", — заключил Шамба.

Тем не менее, оба политика настроены оптимистично по поводу будущего республик, в том числе на международной арене. Как полагает Шамба, для того, чтобы Абхазии "выйти на новые уровни развития", республике может хватить нескольких лет при грамотном управлении.