Сотни жителей Мьянмы эвакуируют после нападения боевиков на полицейских

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Сотни мирных жителей и местных административных работников эвакуируют в штате Ракхайн на западе Мьянмы после нападения боевиков на блокпосты полиции в пятницу утром, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местные СМИ.

В пятницу утром исламские боевики-рохинджа напали на 24 полицейских блокпоста в штате Ракхайн на западе Мьянмы и пытались прорваться на военную базу, двенадцать сотрудников сил безопасности погибли . По последним данным, в ходе атаки силовикам удалось уничтожить 59 нападавших боевиков. В некоторых районах столкновения продолжаются.

По данным агентства, жителей эвакуируют в военные части и полицейские пограничные участки. Сотрудники сил безопасности проводят операции по разминированию деревень в штате Ракхайн.

Этно-религиозный конфликт между мусульманами-рохинджа и буддистами-бирманцами в штате Ракхайн (в прошлом — Аракан) существует более ста лет, однако его наибольшее обострение пришлось на первые годы после перехода Мьянмы от военного к гражданскому правлению в 2011 году. В 2012 году в штате произошли столкновения между буддистами и мусульманами, в результате которых были сожжены сотни домов, и тысячи семей рохинджа, составляющих большинство населения штата, были вынуждены искать убежища в Бангладеш или в созданных правительством Мьянмы лагерях беженцев.

В октябре прошлого года отряд исламских боевиков-рохинджа напал на мьянманские пограничные посты, убив девять пограничников. Ответом на эту акцию стала масштабная операция вооруженных сил Мьянмы по "зачистке" штата от боевиков, которая продолжается до сих пор.