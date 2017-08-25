В Мьянме более десяти силовиков погибли при атаке боевиков на блокпосты

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Одиннадцать сотрудников сил безопасности погибли в результате атаки исламских боевиков-рохинджа на полицейские блокпосты в штате Ракхайн на западе Мьянмы, передает агентство Рейтер со ссылкой на военных.

В пятницу утром боевики напали на 24 полицейских блокпоста и пытались прорваться на военную базу. Ранее сообщалось о гибели 5 правоохранителей.

Как сообщили военные Мьянмы, в ходе атаки силовикам удалось уничтожить 21 нападавшего. В некоторых районах столкновения продолжаются.

Этно-религиозный конфликт между мусульманами-рохинджа и буддистами-бирманцами в штате Ракхайн (в прошлом — Аракан) существует более ста лет, однако его наибольшее обострение пришлось на первые годы после перехода Мьянмы от военного к гражданскому правлению в 2011 году.

В 2012 году в штате произошли столкновения между буддистами и мусульманами, в результате которых были сожжены сотни домов и тысячи семей рохинджа, составляющих большинство населения штата, были вынуждены искать убежища в Бангладеш или в созданных правительством Мьянмы лагерях беженцев.

В октябре прошлого года отряд исламских боевиков-рохинджа напал на мьянманские пограничные посты, убив 9 пограничников. Ответом на эту акцию стала масштабная операция вооруженных сил Мьянмы по "зачистке" штата от боевиков, которая продолжается до сих пор.