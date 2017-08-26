Задержанная в Таджикистане за провоз монеты россиянка выплатила штраф

ДУШАНБЕ, 26 авг — РИА Новости. Россиянка Татьяна Хужина, приговоренная в Таджикистане к штрафу 5 тысяч сомами (567 долларов) за контрабанду медной монеты выпуска 1823 года, в субботу выплатила штраф, сообщает корреспондент РИА Новости.

Гражданка РФ Хужина, направлявшаяся в Россию с шестилетней дочерью, была задержана при досмотре в международном аэропорту Душанбе 18 июня. Женщину обвинилив контрабанде: по данным следственных органов, она провозила монету достоинством две копейки времен царской России (1823 года), которая лежала у нее в кошельке.

"Сегодня я собрала все деньги, необходимые для выплаты штрафа, оплатила его и получила назад свой паспорт вместе с решением суда. Теперь я могу покинуть Таджикистан", — сказала Хужина агентству.

По ее словам, она хотела оплатить лишь часть штрафа, его половину, так как остальных средств у нее не было. "Сегодня утром мне позвонили от руководства компании "Газпром-Нефтегаз" и спросили какой суммой мне могут помочь. Я сказала, что не хватает 2 тысяч сомами, и мне почти сразу привезли эти деньги. За что я очень благодарна руководству этой организации", — сказала Хужина.

По ее словам, в субботу она также отнесла заявление в министерство транспорта Таджикистана с просьбой компенсировать ей хотя бы часть стоимости авиабилетов, по которым она и ее дочь 6-летняя София не смогли вылететь в Москву 18 июня. В тот день Хужина была задержана во время таможенного досмотра и обвинена в контрабанде двухкопеечной медной монеты выпуска 1823 года.