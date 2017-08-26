В Лондоне двое полицейских получили ранения при нападении мужчины с ножом

На месте нападения на полицейских у Букингемского дворца в Лондоне, 26.08.2017

На месте нападения на полицейских у Букингемского дворца в Лондоне, 26.08.2017

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Двое сотрудников полиции получили ранения при нападении неизвестного с ножом в центре Лондона, сообщил Скотланд-Ярд.

Отмечается, что инцидент произошел у Букингемского дворца. При задержании мужчина оказал сопротивление и набросился на полицейских. В результате нападения два сотрудника правоохранительных органов получили легкие ранения, им была оказана медицинская помощь на месте, госпитализации не потребовалось.

Как передает агентство AP, в данный момент у королевской резиденции можно наблюдать большое количество полицейских автомобилей.

Ранее в этот же день вооруженный мачете мужчина напал на военный патруль в Брюсселе. В результате нападения два солдата получили незначительные ранения, нападавший скончался.

По данным агентства Рейтер , злоумышленником оказался 30-летний уроженец Сомали, ранее не замеченный в связях с террористами. Полиция квалифицировала вооруженную атаку как теракт.

Сообщается, что военные открыли огонь по нападавшему, когда он кинулся на них с криком "Аллах акбар". Место происшествия оцеплено, в полиции заявили, что ситуация в городе находится под контролем.

По сообщениям телеканала RTBF, сразу после нападения на военных неизвестный попытался поджечь полицейский участок в центре Брюсселя. Бутылка с зажигательной смесью прилетела во входную дверь здания, задержать злоумышленника не удалось.

Теракты в Испании

Нападение на патруль произошло спустя неделю после серии терактов в Испании. Днем 17 августа фургон въехал в толпу людей на туристической улице Рамбла в Барселоне. Ответственность за атаку взяла на себя группировка "ИГ"*.

Через несколько часов в испанском городе Камбрильс автомобиль сбил несколько человек. Его водитель был ликвидирован на месте. В результате серии нападений в Каталонии погибли 14 человек, пострадали более 130.

Пятеро подозреваемых в совершении терактов уничтожены испанской полицией, один погиб в результате взрыва в собственной квартире. Еще четырех подозреваемых удалось задержать.

*Террористическая организация, запрещенная в России