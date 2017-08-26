В Лондоне двое полицейских получили ранения при нападении мужчины с ножом

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Двое сотрудников полиции получили ранения при нападении неизвестного с ножом в центре Лондона, сообщил Скотланд-Ярд.
Как передает агентство AP, в данный момент у королевской резиденции можно наблюдать большое количество полицейских автомобилей.
Ранее в этот же день вооруженный мачете мужчина напал на военный патруль в Брюсселе. В результате нападения два солдата получили незначительные ранения, нападавший скончался.Рейтер, злоумышленником оказался 30-летний уроженец Сомали, ранее не замеченный в связях с террористами. Полиция квалифицировала вооруженную атаку как теракт.
Сообщается, что военные открыли огонь по нападавшему, когда он кинулся на них с криком "Аллах акбар". Место происшествия оцеплено, в полиции заявили, что ситуация в городе находится под контролем.
По сообщениям телеканала RTBF, сразу после нападения на военных неизвестный попытался поджечь полицейский участок в центре Брюсселя. Бутылка с зажигательной смесью прилетела во входную дверь здания, задержать злоумышленника не удалось.
Теракты в Испании
Через несколько часов в испанском городе Камбрильс автомобиль сбил несколько человек. Его водитель был ликвидирован на месте. В результате серии нападений в Каталонии погибли 14 человек, пострадали более 130.
Пятеро подозреваемых в совершении терактов уничтожены испанской полицией, один погиб в результате взрыва в собственной квартире. Еще четырех подозреваемых удалось задержать.
*Террористическая организация, запрещенная в России