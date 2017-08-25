Эр-Рияд проведет расследование бомбежек гражданских объектов в Йемене

ДУБАЙ, 25 авг — РИА Новости. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией заявила в пятницу о начале расследования в связи с сообщениями о бомбежках гражданских объектов на юге йеменской столицы Саны.

Ранее местный источник сообщил РИА Новости, что в среду в результате авиаудара международной коалиции о главе с Саудовской Аравией по отелю в столице Йемена Сане погибли порядка 30 человек. Управление верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ ООН) призвало провести независимое расследование этого инцидента, сообщив, что за последнюю неделю в Йемене в результате действий коалиции погибли 42 гражданских лица.

"Мы объявим о результатах расследования авиаударов по югу Саны, когда оно будет закончено", — отмечается в заявлении командования коалиции.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Правительство с воздуха и на земле получает поддержку арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.