МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Посол Чехии в РФ Владимир Ремек заявил РИА Новости, что не подавал заявление в МИД страны с просьбой о досрочном прекращении полномочий.

Ранее чешские СМИ со ссылкой на источник в МИД Чехии сообщили, что Ремек обратился в МИД республики с просьбой о досрочном прекращении полномочий и возвращении в Прагу по семейным обстоятельствам.

"Хочу сразу пояснить, что никуда никакое письменное заявление я не подавал. Это однозначно. Должность посла невыборная, туда назначают, и обычно на определенный срок. В среднем в Чехии принято говорить о четырехлетнем сроке пребывания на должности посла. Если брать этот четырехлетний срок, смотря с какой даты считать, то у меня он заканчивается приблизительно в декабре 2017 или в январе 2018 года. Я просто удивляюсь, как можно такое написать, тем более что это не основывается ни на каком заявлении", — заявил Ремек.

"Обычно перед визитом на высшем уровне посол не меняется. Я надеюсь, что наш президент (Милош Земан – ред.) прилетит в РФ, визит состоится и будет полезным и удачным. И я буду иметь хотя бы 14 дней, чтобы здесь "закруглиться" по всем дипломатическим правилам", — добавил он.

Ранее Ремек сообщил, что визит Земана в РФ состоится, скорее всего, во второй половине ноября текущего года.

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