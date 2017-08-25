Нетаньяху рассказал, что ему подарил Путин в Сочи

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал, что во время встречи в Сочи президент России Владимир Путин подарил ему отрывок из первого в мире издания Танаха с комментариями крупнейшего средневекового раввина Раши.
"Президент Путин на этой неделе подарил мне волнующую вещь: отрывок из первой в мире книги Танаха, изданной с комментариями Раши", — написал Нетаньяху на своей странице Facebook.
Израильский премьер разместил видео, на котором запечатлен момент передачи подарка. "Это манускрипт, в котором чуть больше 20 страниц. В Израиле есть Танах с первым комментарием Раши, но в нем не хватает несколько десятков страниц", — комментирует видеозапись Нетаньяху.
"Я благодарен президенту Путину за дружбу и важное сотрудничество между нами", — заключил Нетаньяху.
Встреча Нетаньяху и Путина прошла в Сочи 23 августа.
Танах — принятое в иврите название еврейского Священного Писания. Это акроним, составленный из названия трех сборников священных в иудаизме текстов. Танах почти полностью совпадает с Ветхим Заветом.