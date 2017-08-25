Посол Чехии о санкциях ЕС против России: это неконструктивно

МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Посол Чехии в РФ Владимир Ремек считает антироссийские санкции со стороны ЕС неконструктивным инструментом, который только ухудшает положение простых людей.

Отношения России и Запада ухудшились из-за ситуации на Украине. Страны Запада ввели ряд санкций в отношении РФ, Москва приняла ответные меры.

Дипломат полагает, что необходимо заниматься улучшением отношений РФ и Евросоюза.

"Я не думаю, что можно каким-то резким скачком что-то сделать (для улучшения отношений РФ и ЕС – ред.) в ближайшем обозримом будущем. Но очевидно, что надо этим заниматься", — заявил он в интервью РИА Новости.

"Сейчас мы готовим визит нашего президента в Россию. Я буду очень надеяться, что этот визит может поспособствовать некоторому улучшению взаимопонимания. Поскольку я в этом отношении лично придерживаюсь мнения, что сами санкции – это, в принципе, не конструктивно. Наш президент приводит пример с санкциями США против Кубы и то, что Америка за почти полвека практически ничего не достигла. Единственное, что, как правило, сопровождает санкции — ухудшение положения простого народа. Поэтому я не ожидаю резкого изменения (в отношениях РФ и ЕС – ред.), но, я надеюсь, что постепенно будет улучшено взаимопонимание", — добавил дипломат.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 15.00 мск.