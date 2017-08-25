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В мире

Юридически ущербно: эксперт прокомментировал требования Варшавы к Берлину

13:4925.08.2017
(обновлено: 13:53 25.08.2017)
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© AP Photo / Alik KepliczВид на Варшаву. Архивное фотоВид на Варшаву. Архивное фото
© AP Photo / Alik Keplicz

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Заявления Польши о взыскании репараций с Германии за принесенный в ходе Второй Мировой войны ущерб не имеют под собой достаточных юридических оснований, "юридически ущербным" является и непризнание решения предыдущих польских властей об отказе от этих репараций, заявил РИА Новости президент и член исполкома российской Ассоциации международного права Анатолий Капустин, добавив, что позиция Варшавы является бесперспективной и даже опасной.

Памятник героям Варшавского восстания против немецких оккупантов 1944 года в Варшаве. Архивное фото
© AP Photo / Czarek Sokolowski
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Премьер-министр Польши Беата Шидло в четверг заявила, что Польша имеет право на репарации со стороны Германии за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны. По мнению премьера, репарации должны стать "напоминанием о справедливости, о том, что Польше принадлежит".

В ходе Потсдамской конференции в 1945 году было достигнуто соглашение, согласно которому Польша получала репарации из доли СССР, поступавшей из восточной зоны Германии. Спустя несколько лет СССР и Польская Народная Республика (ПНР) заключили соглашение, прекращающее взимание репараций с ГДР с 1954 года.

По мнению нынешних властей Польши, решение об отказе ПНР от репараций с 1954 года, принятое якобы под давлением СССР, не было закреплено в правовом порядке, поэтому фактически страна не отказывалась от возмещения ущерба, нанесенного во время Второй мировой войны. По словам лидера правящей партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского, этот ущерб не удалось возместить до сих пор.

© РИА Новости / РИА НовостиПерейти в фотобанкОсвобождение Польши. Великая Отечественная война 1941-1945 годов.
© РИА Новости / РИА Новости
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Освобождение Польши. Великая Отечественная война 1941-1945 годов.

Юридически ущербные претензии

Капустин выразил большие сомнения в том, что нынешнее правительство Польши может, ссылаясь на непризнание актов прежнего "марионеточного" правительства, предъявлять претензии по поводу выплаты репараций и отменять решение предыдущей власти.

Здание Рейхстага в Берлине. Архивное фото
© AP Photo / Michael Sohn
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"Понятие "марионеточный", "колониальный", "зависимый" — это политические понятия. Польша была самостоятельным государством, все решения польским правительством принимались самостоятельно", — сказал эксперт, добавив, что переговоры и консультации с союзными государствами по этому вопросу никаким образом не влияют на юридическую силу принятого Польшей решения.

Он отметил, что нынешняя Польская Республика является правопреемником ПНР, которая, в свою очередь, была правопреемником довоенной Польши. "Существует принцип в международном праве, так называемый принцип эстоппель, что последующими действиями власти, если государство осталось тем же, нельзя менять ранее сделанные правовые заявления, декларации, которые имеют юридическую силу. Нельзя сказать, что тогда они ошиблись, а вот мы сейчас умнее и хотим это изменить ", — добавил Капустин.

По словам эксперта, если это допустить, то возникнет анархия. "Это типичное одностороннее заявление. Одностороннее заявление, которое имело определенные правовые последствия, конечно же, невозможно от него отказаться, поэтому, с этой точки зрения, претензии Польши будут юридически ущербными", — сказал он.

Капустин подчеркнул, что Польша не может не признать себя правопреемником ПНР, потому что в противном случае ей необходимо было бы заново заключать огромное количество международных договоров с другими государствами и, в том числе, отказаться от членства в ООН.

© РИА Новости / Петр БернштейнПерейти в фотобанкОсвобождение Польши от немецко-фашистской оккупации. Великая Отечественная война 1941-1945 годов
© РИА Новости / Петр Бернштейн
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Освобождение Польши от немецко-фашистской оккупации. Великая Отечественная война 1941-1945 годов

Правовые основания

Флаги Польши, НАТО и Евросоюза в Варшаве. Архивное фото
© Fotolia / dziewul
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"Что касается правовых оснований, то здесь надо понимать вот что: репарации — это форма материальной ответственности за ущерб, который был неправомерно причинен одним государством другому или одним субъектом международного права другому субъекту международного права. Как правило, порядок осуществления репараций, объемы и иные сопутствующие вопросы устанавливаются путем переговоров и заключения соответствующих соглашений", — разъяснил собеседник агентства.

По его словам, Польша в свое время, как и многие другие страны, отказалась от выплаты репараций побежденными государствами (фашистской Германией и ее союзниками) в полном объеме. "Польша в 1953 году отказалась от своих репараций, также как и СССР от некоторых отказывался", — сказал Капустин.

Эксперт отметил, что тогда для установления дружественных отношений между бывшими воюющими государствами было решено пойти на определенные уступки, стимулируя развитие их промышленности, устанавливать репарации в натуральной, а не в денежной форме.

Политическая провокация и бесперспективная позиция

Варшавская сирена на Рыночной площади в Польше
© Fotolia / Kavalenkava
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"(Заявления польских властей) это полная провокация, дикость, это чисто такая политическая провокация, я бы сказал, в разных ее смыслах: и в позитивном, чтобы себя обелить, и в негативном, чтобы возбудить недовольство других, но отказываться от правопреемства современное международное право оснований не дает, поэтому это бесперспективная позиция", — уверен Капустин.

Он добавил, что выплата репараций была предусмотрена в международных договорах, заключенных по итогам Второй мировой войны, но для отказа от каких-либо обязательств, предусмотренных договорным положением, достаточно официального заявления каких-либо уполномоченных лиц.

"Если (об этом) заявило официальное правительство, то отказываться от этого просто нельзя, не надо для этого новый договор заключать, международное право этого не требует. Это односторонний отказ, он может быть выражен в одностороннем порядке", — добавил эксперт.

© РИА Новости / РИА НовостиПерейти в фотобанкБойцы польской пехоты во время боя в предместье Варшавы. 5 октября 1944 года.
© РИА Новости / РИА Новости
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Бойцы польской пехоты во время боя в предместье Варшавы. 5 октября 1944 года.

Могут договориться

Варшава, Польша. Архивное фото
© Flickr / Terra Libera
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По словам Капустина, "если сегодняшняя Польша считает, что решение того правительства Польской Народной Республики было необоснованным, они, конечно, могут сейчас подобного рода претензии Германии, в данном случае — ФРГ, выдвигать".

"Вопрос здесь заключается в том, есть ли такие основания. С точки зрения Польши, видимо, они основываются на том, что, раз была война, раз был причинен ущерб, то, соответственно, никто не снимает ответственности с того государства за причиненный ущерб и обязанности возместить в денежной или натуральной форме те самые убытки и потери, которые понесла Польша", — сказал Капустин.

Юрист предположил, что если Польша будет ссылаться на политические оценки, на то, что они не признают обязательства, односторонне принятые предыдущим правительством ПНР, то Германия также может занять достаточно сильную позицию, заявив о том, что она не несет ответственность за действия фашистского государства.

"Если поляки встанут на такую хлипкую политическую позицию, а не правовую… немцы тоже скажут "а почему мы должны за Гитлера нести ответственность?", — подчеркнул юрист.

Капустин предположил, что, в случае возникновения спорной ситуации, страны могут договориться, создать какую-либо комиссию, немецкая сторона может рассмотреть и удовлетворить определенные требования. "Такое может быть, но это чисто волеизъявление самого правительства Германии. Если они захотят (сделать это) ради дальнейших дружеских отношений с Польшей, таким образом этот вопрос может быть решен", — добавил эксперт.

© РИА НовостиПерейти в фотобанкМирные жители Варшавы и бойцы Красной Армии. Освобождение Польши. Великая Отечественная война 1941-1945 годов
© РИА Новости
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Мирные жители Варшавы и бойцы Красной Армии. Освобождение Польши. Великая Отечественная война 1941-1945 годов

По его словам, Польша в своих требованиях может уповать на появление каких-то новых обстоятельств, фактов, объектов, которым был нанесен ущерб. "Это можно, это юридически будет аргумент. Но политически это не то, чтобы ущербно, это опасно. Завтра придет более крайнее правительство в Польше, которое скажет: нам мало, дайте еще, мы не все с вас взяли… Вот эти вот пути, они очень опасны", — разъяснил Капустин.

Польские оппозиционные депутаты в зале заседаний польского сейма
© REUTERS / Agencja Gazeta/Slawomir Kaminski
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Он также напомнил, что существуют двусторонние договоры между Германией и Польшей, в которых однозначно урегулированы вопросы послевоенного устройства, стороны не имели друг к другу претензий, то же самое записано и в Хельсинкском заключительном акте (1975) — черта под Второй мировой войной подведена и все нерешенные вопросы либо должны быть урегулированы в ближайшее время, либо признаются неактуальными.

Претензии к России

Что касается возможных репарационных претензий Польши к России как правопреемнице СССР, который, по мнению Варшавы, контролировал ПНР и ГДР, у нынешних польских властей не может быть реальных правовых оснований выдвигать подобные требования, считает Капустин.

"Мы (СССР) ответственности не несли. Если бы мы ввели войска и заставили польского президента или польское правительство отказаться от репараций ГДР, тогда бы да", — сказал он.

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