Юридически ущербно: эксперт прокомментировал требования Варшавы к Берлину

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Заявления Польши о взыскании репараций с Германии за принесенный в ходе Второй Мировой войны ущерб не имеют под собой достаточных юридических оснований, "юридически ущербным" является и непризнание решения предыдущих польских властей об отказе от этих репараций, заявил РИА Новости президент и член исполкома российской Ассоциации международного права Анатолий Капустин, добавив, что позиция Варшавы является бесперспективной и даже опасной.
В ходе Потсдамской конференции в 1945 году было достигнуто соглашение, согласно которому Польша получала репарации из доли СССР, поступавшей из восточной зоны Германии. Спустя несколько лет СССР и Польская Народная Республика (ПНР) заключили соглашение, прекращающее взимание репараций с ГДР с 1954 года.
По мнению нынешних властей Польши, решение об отказе ПНР от репараций с 1954 года, принятое якобы под давлением СССР, не было закреплено в правовом порядке, поэтому фактически страна не отказывалась от возмещения ущерба, нанесенного во время Второй мировой войны. По словам лидера правящей партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского, этот ущерб не удалось возместить до сих пор.
Юридически ущербные претензии
Капустин выразил большие сомнения в том, что нынешнее правительство Польши может, ссылаясь на непризнание актов прежнего "марионеточного" правительства, предъявлять претензии по поводу выплаты репараций и отменять решение предыдущей власти.
Он отметил, что нынешняя Польская Республика является правопреемником ПНР, которая, в свою очередь, была правопреемником довоенной Польши. "Существует принцип в международном праве, так называемый принцип эстоппель, что последующими действиями власти, если государство осталось тем же, нельзя менять ранее сделанные правовые заявления, декларации, которые имеют юридическую силу. Нельзя сказать, что тогда они ошиблись, а вот мы сейчас умнее и хотим это изменить ", — добавил Капустин.
По словам эксперта, если это допустить, то возникнет анархия. "Это типичное одностороннее заявление. Одностороннее заявление, которое имело определенные правовые последствия, конечно же, невозможно от него отказаться, поэтому, с этой точки зрения, претензии Польши будут юридически ущербными", — сказал он.
Капустин подчеркнул, что Польша не может не признать себя правопреемником ПНР, потому что в противном случае ей необходимо было бы заново заключать огромное количество международных договоров с другими государствами и, в том числе, отказаться от членства в ООН.
Правовые основания
По его словам, Польша в свое время, как и многие другие страны, отказалась от выплаты репараций побежденными государствами (фашистской Германией и ее союзниками) в полном объеме. "Польша в 1953 году отказалась от своих репараций, также как и СССР от некоторых отказывался", — сказал Капустин.
Эксперт отметил, что тогда для установления дружественных отношений между бывшими воюющими государствами было решено пойти на определенные уступки, стимулируя развитие их промышленности, устанавливать репарации в натуральной, а не в денежной форме.
Политическая провокация и бесперспективная позиция
Он добавил, что выплата репараций была предусмотрена в международных договорах, заключенных по итогам Второй мировой войны, но для отказа от каких-либо обязательств, предусмотренных договорным положением, достаточно официального заявления каких-либо уполномоченных лиц.
"Если (об этом) заявило официальное правительство, то отказываться от этого просто нельзя, не надо для этого новый договор заключать, международное право этого не требует. Это односторонний отказ, он может быть выражен в одностороннем порядке", — добавил эксперт.
Могут договориться
"Вопрос здесь заключается в том, есть ли такие основания. С точки зрения Польши, видимо, они основываются на том, что, раз была война, раз был причинен ущерб, то, соответственно, никто не снимает ответственности с того государства за причиненный ущерб и обязанности возместить в денежной или натуральной форме те самые убытки и потери, которые понесла Польша", — сказал Капустин.
Юрист предположил, что если Польша будет ссылаться на политические оценки, на то, что они не признают обязательства, односторонне принятые предыдущим правительством ПНР, то Германия также может занять достаточно сильную позицию, заявив о том, что она не несет ответственность за действия фашистского государства.
"Если поляки встанут на такую хлипкую политическую позицию, а не правовую… немцы тоже скажут "а почему мы должны за Гитлера нести ответственность?", — подчеркнул юрист.
Капустин предположил, что, в случае возникновения спорной ситуации, страны могут договориться, создать какую-либо комиссию, немецкая сторона может рассмотреть и удовлетворить определенные требования. "Такое может быть, но это чисто волеизъявление самого правительства Германии. Если они захотят (сделать это) ради дальнейших дружеских отношений с Польшей, таким образом этот вопрос может быть решен", — добавил эксперт.
По его словам, Польша в своих требованиях может уповать на появление каких-то новых обстоятельств, фактов, объектов, которым был нанесен ущерб. "Это можно, это юридически будет аргумент. Но политически это не то, чтобы ущербно, это опасно. Завтра придет более крайнее правительство в Польше, которое скажет: нам мало, дайте еще, мы не все с вас взяли… Вот эти вот пути, они очень опасны", — разъяснил Капустин.
Претензии к России
Что касается возможных репарационных претензий Польши к России как правопреемнице СССР, который, по мнению Варшавы, контролировал ПНР и ГДР, у нынешних польских властей не может быть реальных правовых оснований выдвигать подобные требования, считает Капустин.
"Мы (СССР) ответственности не несли. Если бы мы ввели войска и заставили польского президента или польское правительство отказаться от репараций ГДР, тогда бы да", — сказал он.