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В мире

"Напоминание о справедливости": Польша заявила о праве на репарации от ФРГ

01:5625.08.2017
(обновлено: 02:04 25.08.2017)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкПремьер-министр Польши Беата Шидло. Архивное фотоПремьер-министр Польши Беата Шидло. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Польский премьер-министр Беата Шидло заявила, что Польша обладает правом требовать с Германии репараций за ущерб, который был нанесен республике в ходе Второй мировой войны.

"Польша говорит о справедливости"

Премьер-министр страны отметила, что репарации являются "напоминанием о справедливости о том, что Польше принадлежит".

Польские оппозиционные депутаты в зале заседаний польского сейма
© REUTERS / Agencja Gazeta/Slawomir Kaminski
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"Польша говорит о справедливости. Польша говорит о том, что должно быть выполнено. Мы являемся жертвами Второй мировой войны. Мы являемся жертвами, которым ущерб никак еще не был возмещен", — заявила Шидло на пресс-конференции в Варшаве в четверг.

При этом польский премьер призвала всех критиков этой идеи "посмотреть на историю и вспомнить, что было на польской земле во время войны".

Ранее о праве Польши на немецкие репарации за ущерб, нанесенный во времена Второй мировой, заявил министр обороны страны Антоний Мачеревич.

"Это неправда, что польское государство отказалось от причитавшихся ему немецких военных репараций. Это советская колония, именуемая Польской Народной Республикой, отказалась от части репараций", — заявил Мачеревич.

Дворцовая площадь в Варшаве
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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При этом польский министр утверждает, что Варшава имеет право вновь поднять вопрос о репарациях в связи с тем, что отказ Польши не носил характера документа юридического назначения.

Ранее в польском внешнеполитическом ведомстве также заявляли о рассмотрении вопроса о требовании репараций с немецкой стороны.

По итогам Потсдамской конференции 1945 года, на которой обсуждались вопросы послевоенного урегулирования и территориальные претензии, Польше отошли отторгнутые от побежденной Германии Померания, Силезия и 2/3 Восточной Пруссии. Однако Польша потеряла территории в Белоруссии и на Западной Украине.

Претензии к России

Ранее 21 августа издание Dziennik сообщило, что депутаты польского сейма от правящей партии "Право и справедливость" готовят законопроект, предусматривающий военные репарации с России.

Освобождение Польши. Великая Отечественная война 1941-1945 годов. Архивное фото
© РИА Новости / РИА Новости
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Портал отмечал, что один из инициаторов идеи Станислав Пента выступил с идеей взыскания с Москвы "триллионов злотых за преступления СССР". При этом Пента добавил, что "должна быть высчитана точная сумма репараций". Другой инициатор законопроекта Малгожата Гощевская, являющаяся однопартийцем Пенты, утверждала, что "россияне разворовали промышленность, произведения искусства". В связи с этим, по мнению Гощевской, России необходимо выплатить Польше "военные репарации".

Ранее министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны. По его мнению, Советский Союз "очень сильно поспособствовал началу Второй мировой войны" в связи с тем, что "вместе с Германией напал на Польшу".

Кроме того, в июле польский президент подписал поправки в закон о запрете коммунизма, предусматривающие снос советских памятников. В российском дипломатическом ведомстве назвали это решение провокацией.

© РИА Новости / Петр БернштейнПерейти в фотобанкОсвобождение Польши от немецко-фашистской оккупации. Великая Отечественная война 1941-1945 годов
© РИА Новости / Петр Бернштейн
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Освобождение Польши от немецко-фашистской оккупации. Великая Отечественная война 1941-1945 годов
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