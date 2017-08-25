Джонсон: Британия не будет переплачивать по своим обязательствам перед ЕС

ЛОНДОН, 25 авг — РИА Новости. Великобритания не будет платить больше, чем следует, по своим обязательствам перед Европейским союзом в ходе и после Brexit, однако не отказывается от платежей, заявил в пятницу британский министр иностранных дел Борис Джонсон.

Министр в эфире радиостанции Би-би-си пояснил свое ранее сделанное заявление о том, что Соединенное Королевство не намерено платить ЕС. По его словам, это было сказано в ответ на вопрос, готова ли Британия выплатить 100 миллиардов евро или фунтов стерлингов Евросоюзу, а не в целом об отказе платить по своим обязательствам.

Британия заплатит "ни пенни больше, ни пенни меньше" по своим счетам перед Евросоюзом, уточнил Джонсон. "Некоторые из сумм, которые я видел, выглядят очень большими. Конечно, мы выполним свои обязательства", — сказал он.

Власти Евросоюза неоднократно заявляли, что Великобритания до Brexit должна выполнить ранее взятые на себя финансовые обязательства в рамках членства в ЕС. По информации СМИ эта сумма может составить от 60 миллиардов до 100 миллиардов евро. Между тем официально "счет за выход из ЕС" Великобритании пока не предъявляли.

Решение выйти из ЕС было принято британцами на референдуме 23 июня 2016 года. Великобритания 29 марта официально запустила процесс выхода страны из ЕС, передав главе Евросовета Дональду Туску письмо с соответствующим уведомлением. Согласно правилам, изложенным в 50-й статье Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза, Великобритания должна будет покинуть состав объединения 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit.