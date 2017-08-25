Россия, Белоруссия, Казахстан и Армения создают WorldSkills Eurasia

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Представители WorldSkills в России, Белоруссии, Казахстане и Армении подписали декларацию о создании WorldSkills Eurasia, сообщает департамент коммуникаций союза "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia).

WorldSkills International — международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру.

"Решение о создании новой макрорегиональной структуры внутри WorldSkills International было принято сегодня на Евразийской неделе в Астане. Национальные операторы WorldSkills в России, Белоруссии, Казахстане и Армении подписали декларацию о создании WorldSkills Eurasia. Документ подписан в присутствии президента WorldSkills International Саймона Бартли", — говорится в сообщении.

Согласно релизу, кроме ядра WorldSkills Eurasia, состоящего из России, Казахстана, Белоруссии и Армении, в обмене лучшими практиками в рамках нового объединения будут участвовать еще 12 стран: Азербайджан, Афганистан, Иран, Пакистан, Монголия, Молдавия, Индия, Китай, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Отмечается, что внутри WorldSkills International уже есть пять макрорегиональных объединений (Americas, ASEAN, GCC, Oceania и Europe), WorldSkills Eurasia будет шестым.

"Это отличная идея, настоящий успех не в чемпионатах, а в глубине и количестве людей в странах и регионах, чьи профессиональные умения отвечают мировым стандартам", — приводятся слова президента WorldSkills International Саймона Бартли.

Страны-партнеры WorldSkills Eurasia уже протестировали один из форматов сотрудничества в мае 2017 года на полях финала V Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) в Краснодаре. Сообщается, что 172 участника из Белоруссии, Казахстана и Узбекистана соревновались на первом открытом Евразийском чемпионате по стандартам WorldSkills. По итогам, конкурсанты получили Skills-паспорта, подтверждающие уровень их профессионализма по стандартам WorldSkills.