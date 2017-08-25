В СФ сомневаются, что Польша добьется выплаты военных репараций от Германии

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Польша вряд что-то получит от Германии, итоги Второй мировой войны уже подведены и к их пересмотру никто возвращаться не будет, заявил РИА Новости в пятницу первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
"Требовать Польша может что угодно, но она вряд ли что-то получит. Все итоги Второй мировой войны подведены, репарации выплачены, к этому вопросу никто возвращаться не будет", — сказал Джабаров. Он напомнил, что по итогам Второй мировой войны Польша получила значительные территории от Германии, включая большую часть Восточной Пруссии.
Джабаров подчеркнул, что с такими разговорами "мы можем вернуться к монголо-татарскому игу".
Парламентарий отметил, что вопрос по выплатам в рамках репарации, а также установление новых послевоенных границ был закреплен в рамках потсдамской и ялтинской конференций.
Сенатор также считает, что России не следует участвовать в этом споре. "На не надо ничего требовать, не надо ввязываться в эти глупости", — заключил парламентарий.
Он также считает, что попытки Польши сеять рознь между странами-соседями может кончиться плачевно для самой страны.