Столтенберг заявил, что считает НАТО "защитником мира"

БРЮССЕЛЬ, 24 авг – РИА Новости, Александр Шишло. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в четверг, что он просыпается счастливым с мыслью о том, что возглавляемый им военно-политический блок является защитником мира.

"Я сплю (спокойно – ред.) и просыпаюсь счастливым с осознанием, что мы были успешны в (реализации) самой главной для НАТО задачи – предотвращать войну и сохранять мир для людей, живущих в странах-членах НАТО", — сказал он, выступая на международной встрече по вопросам безопасности в итальянском Римини.

Выступление транслировалось организаторами в интернете.