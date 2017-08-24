Столтенберг вновь заявил, что НАТО не стремится к конфронтации с Россией

БРЮССЕЛЬ, 24 авг – РИА Новости, Александр Шишло. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в четверг вновь заявил, что возглавляемый им военно-политический блок "не стремится к конфронтации с Россией" и намерен продолжать политический диалог с Москвой.
"НАТО продолжает стремиться к более конструктивным и предсказуемым отношениям с Россией для сохранения мира и улучшения отношений между НАТО и Россией, а также чтобы побудить Россию действовать в рамках норм и правил международного сообщества", — сказал он, выступая на международной встрече по вопросам безопасности в итальянском Римини.
Выступление транслировалось организаторами в интернете.
Отметив, что "транспарентность и предсказуемость имеют критически важное значение, особенно когда напряженность высока", Столтенберг сообщил о намерении "продолжить осуществлять политический диалог с Россией".
Генсек НАТО при этом утверждал, что альянс преследует цель "не спровоцировать, но предотвратить конфликт". "Все наши меры носят оборонительный характер, они транспарентны, пропорциональны и соответствуют нашим международным обязательствам", — сказал он.
В июне президент РФ Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, показанном на телеканале Showtime, заявил, что расширение НАТО и развертывание системы противоракетной обороны (ПРО) в Европе вынуждает Россию на это реагировать. В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом для того, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.