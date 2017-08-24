Столтенберг вновь заявил, что НАТО не стремится к конфронтации с Россией

БРЮССЕЛЬ, 24 авг – РИА Новости, Александр Шишло. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в четверг вновь заявил, что возглавляемый им военно-политический блок "не стремится к конфронтации с Россией" и намерен продолжать политический диалог с Москвой.

"НАТО продолжает стремиться к более конструктивным и предсказуемым отношениям с Россией для сохранения мира и улучшения отношений между НАТО и Россией, а также чтобы побудить Россию действовать в рамках норм и правил международного сообщества", — сказал он, выступая на международной встрече по вопросам безопасности в итальянском Римини.

Выступление транслировалось организаторами в интернете.

Отметив, что "транспарентность и предсказуемость имеют критически важное значение, особенно когда напряженность высока", Столтенберг сообщил о намерении "продолжить осуществлять политический диалог с Россией".

Генсек НАТО при этом утверждал, что альянс преследует цель "не спровоцировать, но предотвратить конфликт". "Все наши меры носят оборонительный характер, они транспарентны, пропорциональны и соответствуют нашим международным обязательствам", — сказал он.

Отношения НАТО с Россией обострились в марте 2014 года. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что группировка НАТО у границ России за десять лет увеличилась в три раза, а у западных границ — в восемь раз.

В июне президент РФ Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, показанном на телеканале Showtime, заявил, что расширение НАТО и развертывание системы противоракетной обороны (ПРО) в Европе вынуждает Россию на это реагировать. В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом для того, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.