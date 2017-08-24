"Маленькая Америка" в запустении: как Инджирлик превратился в город-призрак

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Район Инджирлик, где располагается одноименная воздушная база, сегодня выглядит непривычно безлюдным и заброшенным. На базе осталось не многим более трех тысяч военных, а выходят за территорию они теперь гораздо реже, чем раньше. Дела у хозяев торговых точек, привыкших зарабатывать на зарубежных вояках, идут из рук вон плохо. Магазины закрываются или выставляются на продажу — коммерсанты не в силах платить аренду. Корреспондент Sputnik побывал в городе-призраке и пообщался с местными жителями.

База Инджирлик была создана еще в 1950-х годах. Еще три года назад здесь несли службу более 20 тысяч иностранных военных, прежде всего американских. Инджирлик даже называли "маленькой Америкой". Тут кипела жизнь: местные магазины вели бойкую торговлю, продавая иностранным солдатам сувениры, ковры, спортивный инвентарь и принадлежности для охоты. Начиная с 8 августа 2015 года, число служащих в Инджирлике военных снизилось до трех тысяч, для солдат ввели запрет на выход с территории базы.

Это сильно ударило по торговле в кварталах, расположенных неподалеку. Многие из них либо разорились, либо просто лишились возможности вести свой бизнес.

© Sputnik / Hikmet Durgun Город Инджирлик, Турция © Sputnik / Hikmet Durgun Город Инджирлик, Турция

Рынок недвижимости в районе Сарычам также переживает застой. Дома, которые ранее снимал военный персонал базы, вот уже два года не могут найти арендаторов. Число пустующих домов доходит до 400. В некоторых помещениях сейчас размещаются сирийские беженцы. На входных дверях, в окнах и витринах красуются объявления о продаже или аренде.

© Sputnik / Hikmet Durgun Город Инджирлик, Турция © Sputnik / Hikmet Durgun Город Инджирлик, Турция

"Торговцы в Инджирлике оказались в очень тяжелом положении, — рассказал в интервью Sputnik пекарь с 20-летним стажем Зекаи Демир. — Половина из них закрыла свои магазины, у остальных же бизнес сократился наполовину. Раньше здесь было более тысячи торговцев, а сейчас осталось меньше нескольких сотен. Им не остается ничего другого, как каждый день приходить на работу, даже особо не надеясь сделать выручку. После того как началось расследование о причастности военных на базе Инджирлик к попытке переворота и деятельности ФЕТО (аббревиатура названия организации Фетхуллаха Гюлена. — Прим. пер.), военные окончательно перестали покидать территорию базы. Они боятся народного возмущения. Наши дела в Инджирлике совсем пришли в упадок".

По мнению Кадира Амача, владельца небольшого ресторанчика в Инджирлике, который работает здесь уже 15 лет, военную базу необходимо закрыть: "США никакие нам не друзья, они — наши враги. Общеизвестно, что они используют всех в своих интересах для достижения собственных целей. Американцы наносят по нам удары, находясь на нашей же территории. Они стояли за попыткой переворота 15 июля, и база Инджирлик использовалась для этого. Однако власти открыто об этом не говорят, потому что у них есть свои стратегические интересы. Предпринимались неоднократные попытки закрыть базу, однако это невозможно сделать, поскольку она принадлежит НАТО. Может быть, в 2023 году условия изменятся, и Турция все-таки сможет закрыть ее. Из-за того, что военный персонал базы перестал покидать ее территорию, многим продавцам в районе пришлось закрыть свои магазины. Наши доходы сократились вдвое", — сетует он.

© Sputnik / Hikmet Durgun Житель города Инджирлик, Турция © Sputnik / Hikmet Durgun Житель города Инджирлик, Турция

Владелец чайной Рамазан Ишик рассказал о том, что те немногие магазины, которые уцелели в Инджирлике, работают всего несколько часов в день. "Мы располагаемся на главной улице, здесь почти не осталось действующих магазинов и лавок. А те, что остались, открываются всего на пару часов в день, да и то вынужденно — чтобы проветрить помещение и не дать товару окончательно пропасть. Люди не могут оплачивать аренду. А ведь раньше здесь сложно было найти закрытую лавку, торговля кипела на каждой улице".

© Sputnik / Hikmet Durgun Город Инджирлик, Турция © Sputnik / Hikmet Durgun Город Инджирлик, Турция

Председатель отделения левой партии "Родина" в провинции Адана Сельвер Каплан назвала базу Инджирлик "наказанием для Турции". "Начиная с момента своего создания в 50-х годах, база Инджирлик приносила беды и несчастья для Турции и стран региона. Она стала наказанием для Ирака, Сирии, Египта. Это рассадник зла, и поэтому мы хотим, чтобы ее закрыли. База Инджирлик была задействована в ходе попытки переворота 15 июля. Она также связана с трагическим инцидентом, когда был сбит российский военный самолет. Мы планируем провести в Адане митинг с требованием закрыть базу. Мы не хотим, чтобы здесь находились иностранные силы, будь то США или Германия, которые желают зла Турции и соседним странам. Мы не хотим, чтобы они вели свою шпионскую деятельность на нашей территории", — сказала она. По мнению Каплан, база Инджирлик должна быть передана в ведение турецких военных.

© Sputnik / Hikmet Durgun Город Инджирлик, Турция © Sputnik / Hikmet Durgun Город Инджирлик, Турция

В свою очередь, Хайри Акгюн, председатель отделения Партии за свободу и солидарность в провинции Адана, заявил, что существование базы в Инджирлике является "доказательством зависимости Турции от империализма". "Ситуация, когда самолеты, поднимающиеся в воздух с нашей территории, проводят бомбардировки в соседних странах, в частности в Ираке, является неприемлемой. Долгие годы мы выступаем за закрытие этой базы. Это стало нашей главной целью. Мы намерены продолжать свою борьбу и дальше. Недавно мы провели акцию протеста, в ходе которой призвали закрыть базу Инджирлик, а на ее месте открыть парк для детей. Воздушные базы в Конье и Малатье также служат интересам империалистов. Мы выступаем за то, чтобы наша страна положила конец своим связям с империализмом и НАТО. Без этого невозможно говорить о настоящей свободе и независимости", — подчеркнул он.