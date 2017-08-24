Военнослужащие стран НАТО на параде в честь Дня независимости в Киеве. 24 августа 2017

Военнослужащие стран НАТО на параде в честь Дня независимости в Киеве. 24 августа 2017

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. В центре Киева состоялся парад в честь 26-й годовщины независимости Украины. В нем впервые приняли участие солдаты государств-членов НАТО.

По центральной улице города вместе с украинскими солдатами впервые прошли военные расчеты США, Великобритании, Канады, Литвы, Польши, а также военнослужащими из Молдавии и Грузии. Латвия, Румыния и Эстония были представлены знаменными группами.

За парадом наблюдали специально приехавшие в украинскую столицу министры обороны из разных стран мира, в том числе глава Пентагона Джеймс Мэттис. По словам генпрокурора Украины Юрия Луценко, во время парада ему пришлось поработать для министра обороны США переводчиком.

"Мне сегодня пришлось немножко побыть переводчиком министра обороны Соединенных Штатов Америки… я ему перечислял, кто идет (на параде — ред.)… гость похвалил наше войско", — рассказал Луценко.

Глава Пентагона в администрации Порошенко

После парада Мэттис провел переговоры с президентом Украины Петром Порошенко.

Украинский лидер ранее заявлял, что возлагает большие надежды на успешность переговоров с главой Пентагона в ходе его визита в Киев и рассчитывает, что эта встреча будет иметь большое значение для укрепления обороноспособности страны.

Поставки оружия

Как сообщил министр обороны Украины Степан Полторак, страна рассчитывает получить средства противовоздушной обороны (ПВО) и противотанковые системы.

"Речь идет исключительно об оборонительном оружии. Прежде всего, о средствах ПВО и противотанковых системах, в которых мы нуждаемся. Мы готовы их принять, оперативно научить личный состав правильно и эффективно их применять", — сказал Полторак в интервью газете "Народная армия".

В то же время опрошенные РИА Новости украинские политологи считают, что визит главы Пентагона в Киев является демонстрацией поддержки и инспектирование использования американских вложений в украинскую армию, а ожидать достижения каких-то серьезных договоренностей не стоит.

Россия не раз предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как неоднократно заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации минских соглашений.

Против поставок оружия Киеву высказывались большинство европейских политиков, в том числе экс-глава МИД ФРГ, бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.