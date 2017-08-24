Украина надеется на помощь иностранных партнеров в обеспечении армии

КИЕВ, 24 авг — РИА Новости. Украина рассчитывает получить от других стран средства противовоздушной обороны (ПВО) и противотанковые системы, заявил глава Минобороны Украины Степан Полторак.

"Наступит время, и мы самостоятельно будем обеспечивать украинскую армию современным вооружением. Но именно сейчас очень важна поддержка зарубежных партнеров в этом вопросе. Речь идет исключительно об оборонительном оружии. Прежде всего, о средствах ПВО и противотанковых системах, в которых мы нуждаемся. Мы готовы их принять, оперативно научить личный состав правильно и эффективно их применять", — сказал Полторак в четверг газете Минобороны Украины "Народная армия"

Россия неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации минских соглашений.

Против поставок оружия на Украину высказалось большинство европейских политиков. Так, экс-глава МИД ФРГ, бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер ранее заявлял, что поставки оружия на Украину являются очень рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса.