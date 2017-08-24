В СФ прокомментировали решение не возобновлять в этом году чартеры в Египет

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Решение не возобновлять авиасообщение с Египтом до конца 2017 года не несет в себе злого умысла, на первом месте стоит вопрос безопасности российских туристов, заявил РИА Новости глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.

Газета " Известия " сообщила со ссылкой на источники в российских дипломатических кругах и в авиационной отрасли, что чартерное авиасообщение между РФ и египетскими курортами не будет возобновлено до конца 2017 года. По данным издания, аэропорты в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе по очереди должны быть проинспектированы до 30 сентября, сейчас все находится в процессе переговоров. Аэропорт в Каире готов к приему россиян, но все зависит от внутриполитической ситуации в стране. По словам источника, "ни о каком открытии чартерных рейсов в курортные зоны Египта пока речи не идет вообще".

"Не думаю, что здесь со стороны России есть какой-то умысел — не открывать более дешевые курорты Египта, чтобы обеспечить нашу внутреннюю загрузку", — сказал Рязанский. Тем более что Турция работает и достаточно успешно справляется, добавил он.

Парламентарий еще раз подчеркнул, что первый и главный вопрос — обеспечение безопасности россиян.

"Главное — обеспечить безопасность наших граждан. Власти Египта заинтересованы в восстановлении турпотока из России, необходимо решить технологические вопросы обеспечения безопасности на том уровне, о котором говорит Россия", — сказал Рязанский.

Комментируя информацию в СМИ, сенатор предположил, что, видимо, те требования, которые мы предъявляем, египетская сторона пока не может выполнить. Вместе с тем он считает, что "вопрос будет решен".

Рязанский пояснил, что руководство Египта заинтересовано в полноценном восстановлении туристического потока из Европы и России: кроме поступлений в бюджет доходов от туристического бизнеса это и решение вопроса занятости населения.