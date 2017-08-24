МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Решение не возобновлять авиасообщение с Египтом до конца 2017 года не несет в себе злого умысла, на первом месте стоит вопрос безопасности российских туристов, заявил РИА Новости глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
"Не думаю, что здесь со стороны России есть какой-то умысел — не открывать более дешевые курорты Египта, чтобы обеспечить нашу внутреннюю загрузку", — сказал Рязанский. Тем более что Турция работает и достаточно успешно справляется, добавил он.
Парламентарий еще раз подчеркнул, что первый и главный вопрос — обеспечение безопасности россиян.
Комментируя информацию в СМИ, сенатор предположил, что, видимо, те требования, которые мы предъявляем, египетская сторона пока не может выполнить. Вместе с тем он считает, что "вопрос будет решен".
Рязанский пояснил, что руководство Египта заинтересовано в полноценном восстановлении туристического потока из Европы и России: кроме поступлений в бюджет доходов от туристического бизнеса это и решение вопроса занятости населения.